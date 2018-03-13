"Чорні полковники": чому прихід до влади тиранів не викликав у греків ні страху, ні обурення

21 квітня 1967 року мешканці Афін прокинулися у новій державі. Владу захопили військові. Країною покотилися арешти. Жорсткі методи влади мали бути ключем до економічного успіху. На майже 10 років символом країни став міфічний птах Фенікс, який хоч і страждає у полум'ї, та відроджується саме з вогню. В історію цей час увійшов, як епоха диктатури "чорних полковників".

Диктатура не була чимось новим для греків. Від початку ХХ століття військові часто приходили до влади, виводячи країну з політичного піке.

У 1923-му в умовах греко-турецьких воєн владу в руки взяв генерал Ніколаос Пластірас. Через два роки, в результаті громадянської війни, його скинув генерал Теодор Пангалос, в 1936 році політичні чвари зупинив генерал Йоаніс Метаксас, а в 1953-ому порядок наводив авторитетний ветеран і головнокомандувач армії Александрос Папагос.

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Після Другої Світової Греція нагадувала розбурханий вулкан. Громадянська війна тут вибухла через два роки після вигнання фашистів.

Конфлікт який спалахнув у 1946-му точився навколо ідеологічного протистояння. Комуністи намагалися відвоювати собі місце на політичному Олімпі і відвернути Грецію з прозахідного шляху розвитку,

– зазначив кореспондент ВВС на Балканах Кеннет Меттьюс.

В рамках Холодної війни за Грецію боролися з одного боку Москва, з іншого – Лондон і Вашингтон.

"Для Кремля вживлення Греції в свою орбіту впливу було принциповим. Ці впливи посилювали комуністичні сусіди – Югославія і Болгарія. Зрештою, після трьох років війни ліві програли, а Комуністична партія офіційно опинилася поза законом", – вказав дослідник, політолог Маноліс Хадгідакіс.

На початку 50-х Греція вже увійшла в НАТО і намагался налагодити тісніші зв'язки із західними економіками. Ліві співпрацю з Заходом називали колоніальною залежністю. Москва всіляко підтримувала місцевих популістів, які діяли за принципом "чим гірше, тим краще". Через них посилювалася політична криза, яка тягнула в прірву всю економіку країни.

Події 21-ого квітня не викликали ні страху, ні обурення. Люди втомилися від політиканства і дивилися на військових, як на силу, що може принести стабільність, і сподівалися на покращення,

– згадує король Греції 1964-1974 рр. Константин ІІ Глюксбург.

Вночі 21 квітня на вулицях Афін з'явилася бронетехніка. Влада перейшла в руки тріумвірату – Георгіоса Пападопулуса, Стілліаноса Паттакоса і Ніколоса Макарезоса. Через колір форми у світі їх ініціатива отримала назву "диктатура чорних полковників".

Чому у перший же день нова влад арештувала майже 10 тисяч осіб – дивіться у програмі.