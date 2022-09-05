Россия внесла в черный список еще 25 человек: Бен Стиллер и Шонн Пенн не увидят Рязань

Россияне расширили список американцев, которым запретили навсегда въезд на свою территорию. Под санкциями страны-агрессора уже почти 1 000 человек.

Министерство иностранных дел россии включило в черный список еще 25 человек. Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал.

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Кто попал в черный список россии

Санкции наложили на членов конгресса США, высокопоставленных американских чиновников, представителей делового и экспертного сообществ.

Также в черный список вошли известные актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.



Кто попал в черный список россии / фото мид россии



В черный список попали даже актеры / фото мид россии В черный список попали даже актеры / фото мид россии

Санкции против россии: последние новости

В ходе заседания правительства 2 сентября одобрили новый пакет санкций против россии. Они относятся к 99 физическим и 178 юридическим лицам. Предложения о санкциях предоставили органы власти по поручению министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. В частности, речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса и должностных лицах нацбанков россии и беларуси.

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Министерство страны-захватчика внесли в санкционный список практически полный состав членов Конгресса и Сената США. Впрочем, россияне не ввели ограничения против некоторых фамилий сенаторов, голосовавших против 40-миллиардного пакета помощи Украине.

Всего в опубликованном мид россии списке 963 американских гражданина, которым отныне запрещен въезд на территорию страны-агрессора и наложены персональные санкции.

В то же время российские власти решили ввести санкции против главы Пентагона Ллойда Остина. Также в списке есть основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс, уже бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а также спикер Госдепа Нед Прайс.

Кроме того, 21 мая россия опубликовала аналогичный список относительно Канады. Туда вошел премьер страны Джастин Трюдо.

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