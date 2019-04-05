Черный дом в Новой Зеландии: в чем его особенность

Частный дом Blackpool разработала проектная студия Glamuzina Paterson Architects, а сам дом расположен на острове Уаихеке в Новой Зеландии.

Частный дом Blackpool разработала проектная студия Glamuzina Paterson Architects, а сам дом расположен на острове Уаихеке в Новой Зеландии. Выглядит он действительно очень стильно. Об этом сообщает Archipro.

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Черная монолитная конструкция площадью в 81 квадратный метр буквально утопает в пышной зеленой кроне.

Здание напоминает увеличенную копию дома на дереве и пренадлежит молодоженам.

Дом представлен четырьмя неполными уровнями, на которых распределены спальня, ванная, библиотека, гостиная, столовая, кухня и две террасы. Большое количество окон и натуральные материалы отделки обеспечивают тесную взаимосвязь внутреннего пространства и окружающей природы.

А вот архитекторы из студии ABestudio возвели современное жилье на озере Пангипулли в Чили. Дом с прекрасным видом на водоем, горы и зеленые луга имеет форму буквы L и также черного цвета.