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      Черный дом в Новой Зеландии: в чем его особенность

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      Черный дом в Новой Зеландии: в чем его особенность
      Черный дом в Новой Зеландии: в чем его особенность / Archipro

      Частный дом Blackpool разработала проектная студия Glamuzina Paterson Architects, а сам дом расположен на острове Уаихеке в Новой Зеландии.

      Частный дом Blackpool разработала проектная студия Glamuzina Paterson Architects, а сам дом расположен на острове Уаихеке в Новой Зеландии. Выглядит он действительно очень стильно. Об этом сообщает Archipro.

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      Черная монолитная конструкция площадью в 81 квадратный метр буквально утопает в пышной зеленой кроне.

      Здание напоминает увеличенную копию дома на дереве и пренадлежит молодоженам.

      Дом представлен четырьмя неполными уровнями, на которых распределены спальня, ванная, библиотека, гостиная, столовая, кухня и две террасы. Большое количество окон и натуральные материалы отделки обеспечивают тесную взаимосвязь внутреннего пространства и окружающей природы.

      А вот архитекторы из студии ABestudio возвели современное жилье на озере Пангипулли в Чили. Дом с прекрасным видом на водоем, горы и зеленые луга имеет форму буквы L и также черного цвета.

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      Теги: Новости недвижимости Крутые здания Архитектура Новая Зеландия
      Источник: Нерухомість 24
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