Черный ящик самолета МАУ сильно поврежден, – министр обороны Ирана

Перед тем, как расшифровывать черный ящик со сбитого над Тегераном самолета МАУ, его надо реставрировать. Дело в том, что бортовой самописец сильно поврежден.

О том, что черные ящики повреждены ранее сообщал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Теперь же эту информацию подтвердил глава оборонного ведомства Ирана Амир Хатами, передает IRNA.

Недавно: Прошло сорок дней после катастрофы МАУ в Иране – главное о трагедии

Черный ящик получил серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия его реставрировать. Черный ящик сначала восстановят, а потом расшифруют,

– отметил иранский министр.

Хатами также уточнил, что над восстановлением ящика уже работают иранские эксперты.

Это интересно! Черные ящики обычно остаются невредимыми после авиакатастроф. Именно они могут существенно помочь в расследовании причин крушения самолетов.



Однако в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация. Страну подозревают в умышленном затягивании процесса расшифровки. В Канаде убеждены: Иран за 30 дней показал, что нет технической или иной возможности расшифровать бортовые самописцы.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина требует полной компенсации. Сейчас в деле о сбитии украинского самолета в небе над Тегераном продолжается следствие.