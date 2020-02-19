Чорна скринька літака МАУ сильно пошкоджена, – міністр оборони Ірану

Перед тим, як розшифровувати чорну скриньку зі збитого над Тегераном літака МАУ, її треба реставрувати. Річ у тім, що бортовий самописець дуже пошкоджений.

Про те, що чорні скриньки зазнали пошкоджень раніше повідомляв секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Тепер же цю інформацію підтвердив глава оборонного відомства Ірану Амір Хатамі, передає IRNA.

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Чорна скринька зазнала серйозних ушкоджень і міністерство оборони попросило оборонні підприємства її реставрувати. Чорну скриньку спочатку відновлять, а потім розшифрують,

– зауважив іранський міністр.

Хатамі також уточнив, що над відновленням скриньки вже працюють іранські експерти.

Це цікаво! Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків.



Однак у ситуації із самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація. Країну підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування. У Канаді переконані: Іран за 30 днів показав, що немає технічної чи іншої спроможності розшифрувати бортові самописці.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.



Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагає повної компенсації. Наразі у справі про збиття українського літака в небі над Тегераном триває слідство.