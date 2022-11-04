Приоритет для украинцев: какие задачи Шмигаль поставил перед главой "Нафтогаза" Чернышевым

Денис Шмигаль поздравил Алексея Чернышева на должности главы правления "Нафтогаза". Кроме того, уже озвучен ряд приоритетов для работы.

Премьер-министр заявил, что во время полномасштабной войны "Нафтогаз" был и остается одним из ключевых элементов энергетической безопасности Украины. Шмигаль отметил, что компании удается держать добычу газа на стабильном уровне.

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В хранилищах накоплен достаточный объем газа для стабильного прохождения отопительного сезона,

– подчеркнул премьер-министр.

Перед Чернышевым поставили следующие задачи:

прохождение отопительного сезона,

управления ТЭЦ, которые переданы в управление "Нафтогаза",

накопление газа в течение всего отопительного сезона,

наращивание собственной газодобычи,

обеспечение финансового ресурса, чтобы компания стабильно работала.

Также Шмигаль поблагодарил Юрия Витренко, занимавшего должность в самое сложное для Украины время.

Чернышев возглавил "Нафтогаз"

Новым главой правления "Нафтогаза" Чернышева назначили 3 ноября. Ранее его уволили с должности главы Министерства развития общин.

Распоряжение вступило в силу 4 ноября. Тем временем исполняющим обязанности руководителя Министерства развития общин и территорий Украины стал Василий Лозинский. Ранее он занимал должность первого заместителя министра развития общин и территорий Украины.