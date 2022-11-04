Прем'єр-міністр заявив, що у час повномасштабної війни "Нафтогаз" був і залишається одним із ключових елементів енергетичної безпеки України. Шмигаль зауважив, що компанії вдається тримати видобуток газу на стабільному рівні.

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У сховищах накопичено достатній обсяг газу для стабільного проходження опалювального сезону,

– наголосив прем'єр-міністр.

Перед Чернишовим поставили такі завдання:

проходження опалювального сезону

управління ТЕЦ, що передані в управління "Нафтогазу"

накопичення газу протягом усього опалювального сезону

нарощення власного газовидобутку

забезпечення фінансового ресурсу, аби компанія стабільно працювала.

Також Шмигаль подякував Юрію Вітренку, який обіймав посаду у найскладніший для України час.

Чернишов очолив "Нафтогаз"

Новим головою правління "Нафтогазу" Чернишова призначили 3 листопада. Раніше його звільнили з посади очільника Міністерства розвитку громад.

Розпорядження набуло чинності 4 листопада. Тим часом виконувачем обов'язків очільника Міністерства розвитку громад та територій України став Василь Лозинський. Раніше він обіймав посаду першого заступника міністра розвитку громад та територій України.