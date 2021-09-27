Черт побери, они стойкие, – Байден о победе социал-демократов в Германии
Источник:RND
Глава Белого дома прокомментировал результаты выборов в немецкий Бундестаг. Джо Байден назвал победителей голосования – Социал – демократическую партию Германии "стойкой".
О реакции американского президента сообщило одно из немецких изданий. Сначала Байден ответил, что еще не знает о результатах голосования. Ему сообщили о лидерстве СДПГ.
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Черт побери, а они стойкие,
– ответил глава Белого дома.
Социал-демократы обошли Христианско-демократический союз
26 сентября партия Ангелы Меркель и Армина Лашета показала еще более низкий результат, чем прогнозировали экзитполы. ХДС / ХСС набрал всего 18,9% голосов. Вырвались вперед социал-демократы с достижением 25,7% избирательных симпатий
Какие партии проходят в Бундестаг (результат официального подсчета):
- Социал-демократическая партия – 25,7%;
- Христианско-демократический союз – 18,9%;
- "Зеленые" – 14,8%;
- "Свободная демократическая партия" – 11,5%;
- "Альтернатива для Германии" – 10,3%;
- Христианский социальный союз – 5,2%.
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Олаф Шольц выразил готовность быть канцлером
Отметим, что ранее в штабе ХДС/ХСС были разочарованы результатами выборов. Несмотря на это Армин Лашет заверил, что хочет формировать правительство и создать для этого коалицию. Лидер социал-демократов Олаф Шольц тоже выразил готовность стать канцлером и заметил, что на голосовании немцы показали свое желание перемен.