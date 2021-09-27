Про реакцію американського президента повідомило одне з німецьких видань. Спочатку Байден відповів, що ще не знає про результати голосування. Йому повідомили про лідерство СДПН.

До теми Третій не зайвий: що змінять парламентські вибори в Німеччині

Чорт забирай, а вони стійкі,

– відповів глава Білого дому.

Соціал-демократи обійшли Християнсько-демократичний союз

26 вересня партія Ангели Меркель та Арміна Лашета показала ще нижчий результат, ніж прогнозували екзитполи. ХДС/ХСС набрав усього 18,9% голосів. Вирвались уперед соціал-демократи зі здобутком 25,7% виборчих симпатій

Які партії проходять у Бундестаг (результат офіційного підрахунку):

Соціал-демократична партія – 25,7%;

Християнсько-демократичний союз – 18,9%;

"Зелені" – 14,8%;

"Вільна демократична партія" – 11,5%;

"Альтернатива для Німеччини" – 10,3%;

Християнський соціальний союз – 5.2%;

"Партія лівих" – 4,9%.

Зверніть увагу! Остаточні результати голосування повідомлять 15 жовтня – на відкритій сесії Бундестагу.

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Олаф Шольц висловив готовність бути канцлером

Зазначимо, що раніше у штабі ХДС/ХСС були розчаровані результатами виборів. Попри це Армін Лашет запевнив, що хоче формувати уряд та створити для цього коаліцію. Лідер соціал-демократів Олаф Шольц теж висловив готовність стати канцлером і зауважив, що на голосуванні німці засвідчили своє бажання змін.