Про реакцію американського президента повідомило одне з німецьких видань. Спочатку Байден відповів, що ще не знає про результати голосування. Йому повідомили про лідерство СДПН.
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Чорт забирай, а вони стійкі,
– відповів глава Білого дому.
Соціал-демократи обійшли Християнсько-демократичний союз
26 вересня партія Ангели Меркель та Арміна Лашета показала ще нижчий результат, ніж прогнозували екзитполи. ХДС/ХСС набрав усього 18,9% голосів. Вирвались уперед соціал-демократи зі здобутком 25,7% виборчих симпатій
Які партії проходять у Бундестаг (результат офіційного підрахунку):
- Соціал-демократична партія – 25,7%;
- Християнсько-демократичний союз – 18,9%;
- "Зелені" – 14,8%;
- "Вільна демократична партія" – 11,5%;
- "Альтернатива для Німеччини" – 10,3%;
- Християнський соціальний союз – 5.2%;
- "Партія лівих" – 4,9%.
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Олаф Шольц висловив готовність бути канцлером
Зазначимо, що раніше у штабі ХДС/ХСС були розчаровані результатами виборів. Попри це Армін Лашет запевнив, що хоче формувати уряд та створити для цього коаліцію. Лідер соціал-демократів Олаф Шольц теж висловив готовність стати канцлером і зауважив, що на голосуванні німці засвідчили своє бажання змін.