Ангелу Меркель на батьківщині всі називають матуся – Mutti. І рейтинг в неї майже 80% після. Тільки уявіть собі! 16 років при владі.

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Меркель – це антикризовий канцлер: де криза, там і вона. І Україна їй не байдужа. Знайдіть тепер таких лідерів у світі.

З новим канцлером нам буде складніше. Йому чи їй ще доведеться розібратися в багатьох питаннях. І це на фоні Китаю, Афганістану та змін клімату. Та й в Німеччині в суспільстві чимало пацифізму.

До того ж іноді він викривлений на кшталт "моя хата з краю". А Меркель, як фізик, вміє правильно оцінити ситуацію, побачити її стратегічно. Можу підтвердити, як фізик теж.