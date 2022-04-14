Чешские дипломаты вернулись в Киев и подняли бело-красно-синий национальный флаг своей страны перед зданием посольства.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии в твитере.

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Над посольством Чехии в Киеве снова развевается чешский флаг. Наши дипломаты вернулись. Это один из многих шагов, которые мы делаем, чтобы показать нашу поддержку Украине. Чехия всегда будет с Украиной,

– отметило ведомство.

Напомним, после начала российского вторжения 24 февраля Чешская Республика эвакуировала сотрудников своего посольства из Киева.

Ведомства возвращаются в Киев

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