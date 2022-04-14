Чешские дипломаты вернулись в Киев
14 апреля 2022 , 08:53Читати новину українською
Источник:МИД Чехии
Чешские дипломаты вернулись в Киев и подняли бело-красно-синий национальный флаг своей страны перед зданием посольства.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии в твитере.
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Над посольством Чехии в Киеве снова развевается чешский флаг. Наши дипломаты вернулись. Это один из многих шагов, которые мы делаем, чтобы показать нашу поддержку Украине. Чехия всегда будет с Украиной,
– отметило ведомство.
Напомним, после начала российского вторжения 24 февраля Чешская Республика эвакуировала сотрудников своего посольства из Киева.
Ведомства возвращаются в Киев
- Несмотря на войну в Украине о желании вернуть свои представительства сообщили в Евросоюзе.
- Также возобновляют свою работу в столице литовские и латвийские дипломаты.
- Посольство Турции приняло решение вернуться из Черновцов.
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