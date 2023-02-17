На обложке журнала Владимир Путин красуется в нацистской форме. На руке фюрера виднеется тату в форме свастики.
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Какая идея обложки
Рядом с Путиным есть надпись "Хочу поехать на Олимпиаду". Таким образом, чешское издание попыталось высмеять недопуск русских спортсменов на Олимпийские игры.
Сатирическая обложка журнала / Фото Reflex
Ранее сообщалось, что в Чехии намерены подготовить документы для недопуска России на Олимпиаду. Чешская сторона намерена найти обоснование своей позиции в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека и Олимпийской хартии.
К слову, это уже не первая провокационная обложка с Путиным. Ранее редакторы издавали журнал с карикатурами Лаврова, Шойгу и Путина в разных образах.
Обложки чешского журнала / Фото Reflex
Артинсталяции о Путине в Чехии: что известно
- На правительственном здании в Чехии вывесили артинсталляцию, на которой русский диктатор был изображен в трупном мешке. Более того, Путину дорисовали усы Гитлера в форме буквы Z.
- В Чехии создали статую голого Путина, сидя на золотом унитазе. Более того, ему составил компанию и белорусский диктатор Александр Лукашенко. За деньги, вырученные из продажи этого лота, чехи хотят купить ударный дрон для Украины. Предложили этот лот чешские активисты из группы Kaputin.
- В Праге установили новый артобъект, посвященный Путину. Скульптуру гоблина с лицом президента России установили на месте памятника советскому генералу Коневу в Праге. Впоследствии его продадут на аукционе, а вырученные средства передадут на покупку оружия для Украины.