На обложке журнала Владимир Путин красуется в нацистской форме. На руке фюрера виднеется тату в форме свастики.

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Какая идея обложки

Рядом с Путиным есть надпись "Хочу поехать на Олимпиаду". Таким образом, чешское издание попыталось высмеять недопуск русских спортсменов на Олимпийские игры.

Сатирическая обложка журнала / Фото Reflex

Ранее сообщалось, что в Чехии намерены подготовить документы для недопуска России на Олимпиаду. Чешская сторона намерена найти обоснование своей позиции в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека и Олимпийской хартии.

Обратите внимание! "Reflex" – чешский социально-политический еженедельник. Основанный в 1990 году в Праге, им владеет швейцарская медиакорпорация Ringier.

К слову, это уже не первая провокационная обложка с Путиным. Ранее редакторы издавали журнал с карикатурами Лаврова, Шойгу и Путина в разных образах.

Обложки чешского журнала / Фото Reflex

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