На обкладинці журналу Владімір Путін красується у нацистській формі. На руці у фюрера видніється тату у формі свастики.
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Яка ідея обкладинки
Поруч із Путіним напис "Хочу поїхати на Олімпіаду". Таким чином, чеське видання спробувало висміяти недопуск російських спортсменів на Олімпійські ігри.
Сатирична обкладинка журналу / Фото Reflex
Раніше повідомлялося, що у Чехії мають намір підготувати документи для недопуску Росії до Олімпіади. Так, чеська сторона має намір знайти обґрунтування своєї позиції у Статуті ООН, Загальній декларації прав людини та Олімпійської хартії.
До слова, це вже не перша провокативна обкладинка з Путіним. Раніше редактори видавали журнал із карикатурами Лаврова, Шойгу та Путіна у різних образах.
Обкладинки чеського журналу / Фото Reflex
Артінсталяції про Путіна у Чехії: що відомо
- На урядовій будівлі в Чехії вивісили артінсталяцію, на якій російський диктатор був зображений у трупному мішку. Ба більше, Путіну домалювали вуса Гітлера у формі літери Z.
- У Чехії створили статую голого Путіна, який сидить на золотому унітазі. Ба більше, йому склав компанію й білоруський диктатор Олександр Лукашенко. За кошти, виручені з продажу цього лота, чехи хочуть купити ударний дрон для України. Запропонували цей лот чеські активісти з групи Kaputin.
- У Празі встановили новий артоб'єкт, присвячений Путіну. Скульптуру гобліна з обличчям президента Росії встановили на місці пам'ятника радянському генералу Конєву в Празі. Згодом її продадуть на аукціоні, а виручені кошти передадуть на купівлю зброї для України.