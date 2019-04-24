Чешское издание странным образом извинилось перед Зеленским

"Еврей возглавил Украину" вместо "Еврей во главе украинских фашистов" – так изменился заголовок материала о лидере президентских выборов в Украине Владимире Зеленском. Редакция издания Český rozhlas Plus извинилась "за неудачный заголовок" и посоветовала сам материал "читать внимательнее". Мол, в тексте нет ничего оскорбительного, поэтому и менять в нем – нечего.

Как редакция Český rozhlas Plus ответила на возмущение украинцев

Посольство Украины в Чешской Республике получило письмо от издания в ответ на свое обращение в редакцию. О чем пресс-центр посольства и написал в Facebook.

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"Что касается заголовка – я считаю его неудачным. И поэтому мы изменили его", – написал шеф-редактор Петр Шабата.

Автор статьи надеялся, что все читатели поймут иронию. И что они внимательно будут читать текст, чтобы понять контекст,

– заявил Шабата.

Поэтому действительно заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменен на "Еврей возглавил Украину" (в оригинале: "Žid v čele Ukrajiny").



Текст "извинения" опубликовали в Facebook посольства Украины в Чехии

Замечания Яна Фингерланда о результатах президентских выборов в Украине, которые прозвучали в программе "Мысли и аргументы" и к которым в украинцев было немало претензий, чешская редакция считает "фактически правильными". А значит – не видит ничего неприемлемого в них, и не видит причин для удаления текста с сайта или записи с аудиоархива.

О чем статья и какие именно заявления вызвали международный скандал

В эфире чешской радиостанции Český Rozhlas Plus обозреватель Ян Фингерленд назвал Владимира Зеленского "клоуном". К тому же, 23 апреля на их сайте опубликовали текстовую версию этого эфира со скандальным заголовком: "Еврей во главе украинских фашистов".

В Чехии Украину назвали "фашистской", а Зеленского – "евреем": подробно о начале скандала читайте в материале 24 канала

Основные скандальные тезисы публикации Фингерленда:

• "Три четверти избирателей выбрали откровенно еврейского кандидата руководителем всего государства".

• "Украинцы выбрали еврейского клоуна от отчаяния. Просто потому, что безуспешно пробовали все остальное".

• "Зеленский – еврей с нечеткой позицией в украинском национальном дискурсе".

• "Не понятно, как его следует называть: "Володимир Олександрович" или Владимир Александрович".

• "Украинский антисемитизм, по данным опросов, на высоком уровне. А количество антиеврейских нападений растет".

• "Часть украинских националистов открыто отмечают прежнее сотрудничество с нацистами".

• "Украинский антисемитизм частично основывается на ненависти к олигархам, некоторых из которых можно считать евреями".

Ни за одно из этих и подобных высказываний редактор чешского издания не извинился. И не видит в этом необходимости, поскольку считает, что статья написана с юмором. Недаром же именно такими словами она завершается:

Способность видеть смешную сторону серьезных вопросов – это первый шаг к восстановлению надежды на лучшее будущее.

Напомним, ЦИК обработала 100% бюллетеней по голосованию во втором туре выборов 2019. По итоговым данным анализа электронных протоколов, победу на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский с результатом в более 73% голосов. Всего в голосовании приняли участие 18 миллионов 63 тысячи 850 граждан Украины.

Официально высшее руководство Чехии поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах и выразило уверенность в плодотворном сотрудничестве в дальнейшем.