23:36
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, сегодня
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Чешское издание странным образом извинилось перед Зеленским

      224 Читати новину українською
      ČRo Plus изменили заголовок и считают это извенение адекватным
      ČRo Plus изменили заголовок и считают это извенение адекватным / Screenshot

      "Еврей возглавил Украину" вместо "Еврей во главе украинских фашистов" – так изменился заголовок материала о лидере президентских выборов в Украине Владимире Зеленском. Редакция издания Český rozhlas Plus извинилась "за неудачный заголовок" и посоветовала сам материал "читать внимательнее". Мол, в тексте нет ничего оскорбительного, поэтому и менять в нем – нечего.

      Как редакция Český rozhlas Plus ответила на возмущение украинцев

      Посольство Украины в Чешской Республике получило письмо от издания в ответ на свое обращение в редакцию. О чем пресс-центр посольства и написал в Facebook.

      Читайте также: Заявление Зеленского о судьбе нормандского формата прокомментировали в ОБСЕ

      "Что касается заголовка – я считаю его неудачным. И поэтому мы изменили его", – написал шеф-редактор Петр Шабата.

      Автор статьи надеялся, что все читатели поймут иронию. И что они внимательно будут читать текст, чтобы понять контекст,
      – заявил Шабата.

      Поэтому действительно заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменен на "Еврей возглавил Украину" (в оригинале: "Žid v čele Ukrajiny").

      Чехія Зеленський
      Текст "извинения" опубликовали в Facebook посольства Украины в Чехии

      Замечания Яна Фингерланда о результатах президентских выборов в Украине, которые прозвучали в программе "Мысли и аргументы" и к которым в украинцев было немало претензий, чешская редакция считает "фактически правильными". А значит – не видит ничего неприемлемого в них, и не видит причин для удаления текста с сайта или записи с аудиоархива.

      О чем статья и какие именно заявления вызвали международный скандал

      В эфире чешской радиостанции Český Rozhlas Plus обозреватель Ян Фингерленд назвал Владимира Зеленского "клоуном". К тому же, 23 апреля на их сайте опубликовали текстовую версию этого эфира со скандальным заголовком: "Еврей во главе украинских фашистов".

      В Чехии Украину назвали "фашистской", а Зеленского – "евреем": подробно о начале скандала читайте в материале 24 канала

      Основные скандальные тезисы публикации Фингерленда:

      • "Три четверти избирателей выбрали откровенно еврейского кандидата руководителем всего государства".

      • "Украинцы выбрали еврейского клоуна от отчаяния. Просто потому, что безуспешно пробовали все остальное".

      • "Зеленский – еврей с нечеткой позицией в украинском национальном дискурсе".

      • "Не понятно, как его следует называть: "Володимир Олександрович" или Владимир Александрович".

      • "Украинский антисемитизм, по данным опросов, на высоком уровне. А количество антиеврейских нападений растет".

      • "Часть украинских националистов открыто отмечают прежнее сотрудничество с нацистами".

      • "Украинский антисемитизм частично основывается на ненависти к олигархам, некоторых из которых можно считать евреями".

      Ни за одно из этих и подобных высказываний редактор чешского издания не извинился. И не видит в этом необходимости, поскольку считает, что статья написана с юмором. Недаром же именно такими словами она завершается:

      Способность видеть смешную сторону серьезных вопросов – это первый шаг к восстановлению надежды на лучшее будущее.

      Напомним, ЦИК обработала 100% бюллетеней по голосованию во втором туре выборов 2019. По итоговым данным анализа электронных протоколов, победу на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский с результатом в более 73% голосов. Всего в голосовании приняли участие 18 миллионов 63 тысячи 850 граждан Украины.

      Вибори

      Официально высшее руководство Чехии поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах и выразило уверенность в плодотворном сотрудничестве в дальнейшем.

      blog_ava
      Как изменится цена на газ для украинцев с 1 мая
      сегодня
      2943
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Чехия Скандал Медиа
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 апреля: удешевление газа в Украине, паспорта России для жителей Донбасса
      сегодня , 22:14 Главные новости 24 апреля: удешевление газа в Украине, паспорта России для жителей Донбасса
      456
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      сегодня , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 338
      Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      сегодня , 21:00 Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      Ірина Поліщук 488
      "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины
      сегодня , 20:35 "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины
      212
      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня
      сегодня , 19:30 Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня
      Світлана Попова 812
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Евро-2016: Бельгия на последних минутах разгромила Венгрию
       27 июня 2016 , 00:00
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Какие кроссоверы выбирают украинцы: топ-10
       17 августа 2018 , 17:45
      Tesla установит зарядные станции в Киеве в 2019 году
       27 декабря 2018 , 11:55
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук