Чеське видання у дивний спосіб вибачилося перед Зеленським

"Єврей очолив Україну" замість "Єврей на чолі українських фашистів" – так змінився заголовок матеріалу про лідера президентських виборів в Україні Володимира Зеленського. Редакція видання Český rozhlas Plus вибачилася "за невдалий заголовок" і порадила сам матеріал "читати уважніше". Мовляв, у тексті немає нічого образливого, тому й змінювати у ньому – нічого.

Як редакція Český rozhlas Plus відповіла на обурення українців

Посольство України в Чеській Республіці отримало лист від видання у відповідь на своє звернення до редакції. Про що прес-центр посольства й написав у Facebook.

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"Щодо заголовка – я вважаю його невдалим. І тому ми змінили його", – написав шеф-редактор Петр Шабата.

Автор статті сподівався, що всі читачі зрозуміють іронію. І що вони уважно читатимуть текст, щоб зрозуміти контекст,

– заявив Шабата.

Тож дійсно заголовок матеріалу "Єврей на чолі українських фашистів" змінено на "Єврей очолив Україну" (в оригіналі: "Žid v čele Ukrajiny").



Текст "вибачення" опублікували у Facebook посольства України в Чехії

Зауваження Яна Фінгерланда про результати президентських виборів в Україні, які пролунали у програмі "Думки та аргументи" і до яких в українців було чимало претензій, чеська редакція вважає "фактично правильними". А отже – не бачить нічого неприйнятного у них, і не бачить причин для видалення тексту з сайту чи запису з аудіоархіву.

Про що стаття і які саме заяви спричинили міжнародний скандал

У ефірі чеської радіостанції Český Rozhlas Plus оглядач Ян Фінгерленд назвав Володимира Зеленського "клоуном". До того ж, 23 квітня на їхньому сайті опублікували текстову версію цього ефіру зі скандальним заголовком: "Єврей на чолі українських фашистів".

У Чехії Україну назвали "фашистською", а Зеленського – "євреєм": детально про початок скандалу читайте у матеріалі 24 каналу

Основні скандальні тези публікації Фінгерленда:

• "Три чверті виборців обрали відверто єврейського кандидата керівником всієї держави".

• "Українці вибрали єврейського клоуна з відчаю. Просто тому, що безуспішно пробували все інше".

• "Зеленський – єврей із нечіткою позицією в українському національному дискурсі".

• "Не зрозуміло, як його слід називати: Володимир Олександрович чи Владімір Алєксандровічь".

• "Український антисемітизм, за даними опитувань, на високому рівні. А кількість антиєврейських нападів зростає".

• "Частина українських націоналістів відкрито відзначають колишню співпрацю з нацистами".

• "Український антисемітизм частково ґрунтується на ненависті до олігархів, декого з яких можна вважати євреями".

За жодне з цих і подібних висловлювань редактор чеського видання не вибачився. І не бачить у цьому потреби, адже вважає, що стаття написана з гумором. Недарма ж саме такими словами вона завершується:

Здатність бачити смішний бік серйозних питань – це перший крок до відновлення надії на краще майбутнє.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала 100% бюлетенів з голосування у другому турі виборів 2019. За підсумковими даними аналізу електронних протоколів, перемогу на виборах президента України здобув Володимир Зеленський з результатом у понад 73% голосів. Загалом у голосуванні взяли участь понад 18 мільйонів громадян України.

Офіційно вище керівництво Чехії привітало Володимира Зеленського з перемогою на виборах і висловило впевненість у плідній співпраці надалі.