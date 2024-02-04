Честь быть здесь, – Зеленский побывал "на нуле" в Работино в Запорожской области

Владимир Зеленский 4 февраля совершил рабочую поездку на линию фронта. На этот раз президент посетил Работино Запорожской области.

Глава государства посетил место, где расположена 65 отдельная механизированной бригады. Зеленский во время визита встретился с нашими защитниками, которые обороняют линию фронта от врага.

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Зеленский приехал в Работино к военным

Президент подчеркнул, что во время своей поездки в Работино, он пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды.

Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на плечах наших воинов сложная и решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Он также заверил, что Украина гордится нашими воинами и благодарит каждого из них.

Зеленский побывал "на нуле" в Работино: видео с телеграм-канала Владимира Зеленского

Вместе с Владимиром Зеленским в Работино также прибыл глава Офиса Президента Андрей Ермак. В Офисе Президента также отметили, что Владимир Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировки войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

Впоследствии Зеленский отметил, что провел совещание по ситуации с безопасностью в Запорожской области. В частности, он заслушал доклады военного командования, руководителей правоохранительных органов.

"Важные вопросы. Ситуация на поле боя, оборонительные действия на Авдеевском направлении, ситуация в районе Работино и на других участках фронта, фортификации. Защита объектов критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса региона от врага", – заявил он.

Зеленский наградил наших защитников

Кроме того, глава государства передал награду "Крест боевых заслуг" командиру разведывательного взвода старшему лейтенанту Андрею Ольшанскому, а также наградил воинов орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество".

Владимир Зеленский наградил военных в Работино / Фото Офиса Президента

Стоит отметить, что Работино в Запорожской области сейчас является одной из самых горячих точек на линии фронта. В последнем отчете Генштаба ВСУ за 4 февраля указано, что на Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

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Зеленський приїхав у Роботине до військових

Президент наголосив, що під час своєї поїздки до Роботиного, він поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди.

Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити,

– наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що на плечах наших воїнів складна та вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Він також запевнив, що Україна пишається нашими воїнами та дякує кожному з них.

Зеленський побував "на нулі" у Роботино: відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Разом із Володимиром Зеленським до Роботиного також прибув глава Офісу Президента Андрій Єрмак. В Офісі Президента також зазначили, що Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

Крім того, глава держави передав відзнаку "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському, а також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

Володимир Зеленський нагородив військових у Роботиному / Фото Офісу Президента

Варто зазначити, що Роботине у Запорізькій області наразі є однією з найгарячіших точок на лінії фронту. В останньому звіті Генштабу ЗСУ за 4 лютого зазначено, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Де розташоване Роботине, куди приїхав Зеленський: дивіться на карті

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