Честь и хвала вам, – в Генштабе ВСУ поблагодарили волонтеров

В Генеральном штабе ВСУ поблагодарили волонтеров. Они прикрывают тыл наших защитников и никогда не бросают их в беде.

Сейчас украинская армия гораздо лучше обеспечена, чем в 2014 году. Но помощь волонтеров всегда нужна.

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Аптечки, бронежилеты, шлемы, лекарства, средства гигиены всегда нужны. Но самое важное для нас – знать, что вы есть

– обратились в ВСУ к волонтерам.

Волонтеры поддерживают армию не только гуманитарно, но и морально.

24/7 вы звоните, пишете, предлагаете помощь, что-то везете, креативите, подбадриваете, шутите. Вы даете ощутить наше единство и непобедимость. Почувствовать, что есть нация, ты среди своих и в первую очередь ради них держишь эту страну на своих плечах. Дорогие волонтеры! От имени Вооруженных Сил Украины – честь и уважение вам! Спасибо за все! Вместе к Победе!

– Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный.

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