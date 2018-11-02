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      Честные судьи не нужны Порошенко, ведь не отмажут его сообщников, – Лещенко

      7 Читати новину українською
      Петр Порошенко и Артур Емельянов
      Петр Порошенко и Артур Емельянов / 24 канал

      Украинский судья Артур Емельянов, которого называют главным по переделу бизнеса во времена Януковича, оказался под следствием в Австрии. Это очередной пример, когда Украина не способна наказать своих коррупционеров, но судьба настигает их за рубежом.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" говорит народный депутат Сергей Лещенко.

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      Согласно документу венской прокуратуры, украинский судья Артур Емельянов под следствием в Австрии по статьям 105 (абзац 1) и 106 Уголовного кодекса Австрии – "принуждение к совершению преступления путем насилия или угрозы". Также под следствием его жена, с которой он якобы расстался.

      Что именно инкриминируют Емельянову – неизвестно. Но, по словам источников Лещенко, статья уголовного кодекса Австрии – принуждение совершать незаконные действия – связана с его влиянием на европейских граждан, которые каким-то образом имеют отношение к его многочисленным объектам недвижимости в Европе, где он владеет по крайней мере двумя отелями в Вене.

      Емельянов является одним из символов продажного судопроизводства эпохи Януковича, через которого решались вопросы передела бизнеса и использования судов в корпоративных конфликтах. Во времена президентства Януковича он перешел с должности заместителя хозяйственного суда Донецкой области на заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины,
      – отметил нардеп.

      А после бегства Януковича начали всплывать на поверхность многочисленные факты, которые указывают на роль Емельянова и его руководителя – еще одного одиозного судьи Татькова. Бывшие подчиненные обвинили их в давлении с целью получить судебные решения, нужные его "теневым клиентам". Но, несмотря на все, Емельянов лишь временно был отстранен от судейства.

      До сегодняшнего дня Емельянов не уволен с должности. Более того, по словам Лещенко, он активно развивает бизнес вместе с окружением не менее одиозного депутата Николая Мартыненко.

      Понятно, что честные судьи не нужны президенту – они не согласятся отмазывать его сообщников или друзей от коррупционных дел, они не будут принимать решения, какими президентскому бизнесу создают преференции. И они не будут прибегать к репрессиям оппонентов Порошенко,
      – добавил политик.

      Видео полного выпуска "Честной политики" за 2 ноября 2018

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Видеоблоги Судьи
      Источник: 24 канал
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