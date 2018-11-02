Чесні судді не потрібні Порошенку, бо не відмазуватимуть його спільників, – Лещенко

Український суддя Артур Ємельянов, якого називають головним по переділу бізнесу в часи Януковича, опинився під слідством в Австрії. Це черговий приклад, коли Україна не здатна покарати своїх корупціонерів, але доля наздоганяє їх за кордоном.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" говорить народний депутат Сергій Лещенко.

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Згідно з документом віденської прокуратури, український суддя Артур Ємельянов під слідством в Австрії за статтями 105 (абзац 1) і 106 Кримінального кодексу Австрії – "примус до вчинення злочину шляхом насильства або погрози". Також під слідством його дружина, з якою він нібито розлучився.

Що саме інкримінують Ємельянову – невідомо. Але, за словами джерел Лещенка, стаття кримінального кодексу Австрії – примус вчиняти незаконні дії – пов'язана з його впливом на європейських громадян, які якимось чином мають стосунок до його чисельних об'єктів нерухомості у Європі, де він володіє щонаймене двома готелями у Відні.

Ємельянов є одним із символів продажного судочинства епохи Януковича, через якого вирішувалися питання переділу бізнесу та використання судів у корпоративних конфліктах. У часи президентства Януковича він перейшов з посади заступника господарського суду Донецької області на заступника голови Вищого господарського суду України,

– зазначив нардеп.

А після втечі Януковича почали спливати на поверхню чисельні факти, які вказують на роль Ємельянова та його керівника – ще одного одіозного судді Татькова. Колишні підлеглі звинуватили їх у тиску з метою отримати судові рішення, потрібні його "тіньовим клієнтам". Але, попри все, Ємельянов лише тимчасово був відсторонений від суддівства.

До сьогоднішнього дня Ємельянов не звільнений з посади. Більше того, за словами Лещенка, він активно розвиває бізнес разом з оточенням не менш одіозного депутата Миколи Мартиненка.

Зрозуміло, що чесні судді не потрібні президенту – вони не погодяться відмазувати його спільників або друзів від корупційних справ, вони не будут ухвалювати рішення, яким президентському бізнесу створюють преференції. І вони не будуть вдаватися до репресій опонентів Порошенка,

– додав політик.

Відео повного випуску "Чесної політики" за 2 листопада 2018