01:14
3 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Чесні судді не потрібні Порошенку, бо не відмазуватимуть його спільників, – Лещенко

      38 Читать новость на русском
      Петро Порошенко і Артур Ємельянов
      Петро Порошенко і Артур Ємельянов / 24 канал

      Український суддя Артур Ємельянов, якого називають головним по переділу бізнесу в часи Януковича, опинився під слідством в Австрії. Це черговий приклад, коли Україна не здатна покарати своїх корупціонерів, але доля наздоганяє їх за кордоном.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" говорить народний депутат Сергій Лещенко. 

      Читайте також:  Екс-заступник голови ВГСУ Ємельянов підозрюється фінансуванні терористичних організацій в ОРДЛО

      Згідно з документом віденської прокуратури, український суддя Артур Ємельянов під слідством в Австрії за статтями 105 (абзац 1) і 106 Кримінального кодексу Австрії – "примус до вчинення злочину шляхом насильства або погрози". Також під слідством його дружина, з якою він нібито розлучився.

      Що саме інкримінують Ємельянову – невідомо. Але, за словами джерел Лещенка, стаття кримінального кодексу Австрії – примус вчиняти незаконні дії – пов'язана з його впливом на європейських громадян, які якимось чином мають стосунок до його чисельних об'єктів нерухомості у Європі, де він володіє щонаймене двома готелями у Відні.

      Ємельянов є одним із символів продажного судочинства епохи Януковича, через якого вирішувалися питання переділу бізнесу та використання судів у корпоративних конфліктах. У часи президентства Януковича він перейшов з посади заступника господарського суду Донецької області на заступника голови Вищого господарського суду України,
      – зазначив нардеп. 

      А після втечі Януковича почали спливати на поверхню чисельні факти, які вказують на роль Ємельянова та його керівника – ще одного одіозного судді Татькова. Колишні підлеглі звинуватили їх у тиску з метою отримати судові рішення, потрібні його "тіньовим клієнтам". Але, попри все, Ємельянов лише тимчасово був відсторонений від суддівства.

      До сьогоднішнього дня Ємельянов не звільнений з посади. Більше того, за словами Лещенка, він активно розвиває бізнес разом з оточенням не менш одіозного депутата Миколи Мартиненка.

      Зрозуміло, що чесні судді не потрібні президенту – вони не погодяться відмазувати його спільників або друзів від корупційних справ, вони не будут ухвалювати рішення, яким президентському бізнесу створюють преференції. І вони не будуть вдаватися до репресій опонентів Порошенка,
      – додав політик. 

      Відео повного випуску "Чесної політики" за 2 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Судді Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      2 листопада , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      2 листопада , 22:11 Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      Катерина Петренко
      Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      2 листопада , 22:01 Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      2 листопада , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      2 листопада , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Іноземним послам "провели екскурсію" на Майдан і в Будинок профспілок
       26 січня 2014 , 20:44
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Відомий журналіст: Коломойський дражнить Суркіса і не відпускає молодого таланта в Динамо
       9 серпня , 09:00
      Відомий півзахисник розповів, як Шуфрич кинув його на 9 мільйонів гривень
       9 серпня , 14:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук