"Чествуем силу каждого и каждой, кто тогда выстоял", – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 31 марта записал свое обращение к украинцам. В нем президент напомнил, что ровно два года назад украинские воины выгнали оккупантов из Киевской области.

Зеленский подчеркнул, что Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун тогда были местами боев, местами борьбы украинцев за свою страну, за свою жизнь, за свой дом, свободный от зла.

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Сегодня мы чествуем силу каждого и каждой, кто тогда выстоял, сейчас сражается, работает и обязательно принесет волю всей нашей земле, каждому городу, селу Украины, которые Россия хочет присвоить, но которые ей придется отдать – отдать украинцам. Наши люди, наш дух, наша сила это обеспечит,

– сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы, в отличие от россиян, строят, а не разрушают, спасают жизнь, а не лезут к другим "несытым глазом".

"Украина обязательно победит, главное – не терять веру в себя, в наших людей. Спасибо всем, кто помогает, всем, кто с Украиной и в Украине, спасибо нашим воинам", – подытожил президент.