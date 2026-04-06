Будут ли четкие сроки службы в Украине: что сейчас происходит и говорит омбудсман

В Украине работают над введением определенных сроков военной службы, однако окончательной формулы пока нет. В процессе учитывают не только мобилизационные ресурсы, но и вопросы справедливости, психологии и ответственности общества.

Будущие решения могут быть непопулярны в обществе, но справедливы для всех. Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова для РБК-Украина.

Смотрите также Мобилизация в Украине изменится: интервью с Вениславским о новых решениях и скандальных делах

Какова сейчас ситуация с наработкой четких сроков службы?



В Украине продолжается работа над возможностью введения четких сроков военной службы. Для этого при Офисе военного омбудсмена создали специальную рабочую группу, которая анализирует варианты достижения такой определенности.

Как отмечает Решетилова, отсутствие понятных сроков службы негативно влияет на военных, вызывая выгорание, деморализацию и психологические трудности. Многие бойцы находятся в состоянии неопределенности еще с 2014 или 2022 года. Однако, разработка соответствующей модели является сложной и не сводится к простым подсчетам. Речь идет не только о количестве мобилизационного ресурса или действующих военнослужащих, но и о справедливой мобилизации, прозрачном бронировании и преодолении коррупционных рисков.

Отдельно она добавила, что усиление ответственности за самовольное оставление части должно происходить только после усиления ответственности для тех, кто уклоняется от службы. Иначе, по словам омбудсмена, возникает дисбаланс, когда основное бремя ограничений несут только военные.

Также отмечается, что значительная часть граждан избегает мобилизации именно из-за неопределенности. Зато четкие сроки службы могли бы дать возможность людям планировать жизнь и способствовать большей ротации.

Решетилова отмечает, что будущие решения, вероятно, будут непопулярными, однако необходимыми для справедливого распределения нагрузки. В обществе должны осознать, что длительная нагрузка на одних и тех же военных является исчерпывающим ресурсом.

Мобилизация в Украине: последние новости