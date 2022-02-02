Четкий сигнал России, – США перекидывают в Польшу почти 2 тысячи военных

Вашинтон перекидывает в Польшу дополнительные войска на фоне угрозы нового нападения на Украину. Тамошний министр обороны уже поприветствовал такое решение.

Свою позицию Мариуш Блащак выразил в твиттере. Соответствующее сообщение появилось на странице польского чиновника вечером 2 февраля.

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Блащак поприветствовал решение США

По словам министра обороны, в Польшу планируют перекинуть 1700 американских солдат. Чиновник подчеркнул, что это будет мощным сигналом солидарности в ответ на угрозы нового вторжения России в Украину.

В конце января я общался об этом со своим коллегой из США – Ллойдом Остином. Мы против любой агрессии по отношению к нашей соседке (Украине – 24 канал),

– подчеркнул чиновник.

Почему Штаты перекидывают войска

Перед этим в польском оборонном ведомстве было опубликовано заявление Блащака. В нем он пояснил, что решение усилить восточный фланг НАТО означает, что в Альянсе и США серьезно воспринимают угрозу со стороны Кремля. Министр подчеркнул, что именно единство, решительность и солидарность помогут сдерживать Россию.

Блащак о перекидывании американских войск в Польшу: смотрите видео

Что этому предшествовало

Ранее СМИ сообщили, что Байден согласовал перекидывание новых американских войск в Европу. Их отправляют не только в Польшу, но и в юго-восточные страны НАТО, в частности Румынию.

США готовы обсуждать доступ России к своим базам в Польше и Румынии. Впрочем, только при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг.

США отправляют войска в Европу: смотрите видео

Полный текст сообщения Блащака в твиттере:

Согласно объявлениям, 1,7 тысячи военных США дополнительно перекинут в Польшу. Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию вокруг Украины. На прошлой неделе я общался с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы против любой агрессии по отношению к соседке.