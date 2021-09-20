"Четко, резко и всем понятно": в Раде призвали не признавать выборы в Госдуму России
Источник:Верховная Рада
К российским выборам Кремль активно привлекал и жителей оккупированных территорий. Это недопустимо, а потому Украина будет призывать мир не признавать результаты голосования.
С таким призывом выступила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Позицию она высказала на Согласительном совете депутатских фракций и групп.
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Она назвала это заявление "четким, резким и всем понятным".
Требование не признавать псевдорезультатов псевдовыборов, проведенных государством-агрессором на оккупированных украинских землях,
– сказала Кондратюк.
Она считает, что украинская власть должна адекватно оценить парламентские выборы в России.
По словам заместителя председателя ВР, Украина не имеет права признавать выборы, даже если бы не было многочисленных нарушений. Главная причина – действия Кремля на территории оккупированного украинского Крыма и Донбасса.
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Что нужно сделать
Кондратюк считает, что Украина должна обратиться ко всем странам мира. Также нужно привлечь и высокую трибуну Генеральной Ассамблеи ООН. Главный призыв, который должен прозвучать, – не признавать выборы в Госдуму России.
"Легализация этих бесстыдных действий путем дальнейшего признания лиц без совести членами международных делегаций, как мы это видели, – это стыдное попустительство оккупации и наглое нарушение международного права", – подытожила Кондратюк.
Кондратюк о выборах в Госдуму России: смотрите видео
Выборы в Госдуму России: главное
- Голосование продолжалось в России с 17 по 19 сентября.
- К выборам Кремль готовился заранее, раздавая жителям оккупированных территорий российские паспорта.
- Людей из Донбасса массово автобусами вывозили в Ростовскую область на участки. За это "благодарили" шампанским.
- Восточная правозащитная группа сообщила, что из ОРДЛО привезли примерно 200 тысяч человек.