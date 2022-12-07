Четверо погибли: автомобиль полиции взорвался на российской мине в Херсонской области

Во время разминирования Херсонщины погибли четверо правоохранителей. Еще четверо полицейских получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое обращение 7 декабря с грустных новостей. Он рассказал, что в этот день погибли четверо полицейских из Черкасской области, пишет 24 канал.

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Глава государства отметил, что среди погибших правоохранителей есть начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко. Он помогал коллегам разминировать территории на юге. Вместе с ним погибли:

взрывотехник Игорь Мельник;

Кинолог Сергей Ненада;

Помощник дежурного Уманского райуправления полиции Вадим Пирожок.

Зеленский подчеркнул, что силы полиции вместе со всеми силами обороны нашего государства сейчас находятся на передовой. Вместе со всеми они защищают украинцев.