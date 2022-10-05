В Святогорске, который в сентябре освободили ВСУ, обнаружили тела четырех убитых гражданских. Кроме того, по данным главы Донецкой ОВА , 4 октября от рук врага погиб еще один мирный житель.

"Россия убивает гражданских!"

Еще четырех погибших обнаружили во время эксгумации в поселке Зайцево Донецкой области. Накануне сообщали о по меньшей мере одном убитом.

Всего в Донецкой области из-за оккупантов погибли 923 жителя. Еще 2320 получили ранения. Это данные на утро 5 октября 2022 года, отметил Павел Кириленко.

Недавно от действий российских захватчиков пострадали три человека в Бахмуте и по одному – в Северске, Раздоловке и Краматорске. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.

Россия убивает гражданских! За каждое преступление будет наказание,

– подчеркнул глава Донецкой ОВА.



Статистика убитых и раненых россиянами жителей Донбасса / Фото Донецкой ОВА

Сколько украинцев пострадало 4 октября: информация от ОП

Утром 5 октября заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Запорожье ранены четверо граждан. Еще трое – в Харьковской области и один человек – в Херсонской области.

Обратите внимание! Погибших и пострадавших может быть больше. Из-за временной оккупации Россией украинских территорий подсчитать точное количество невозможно.

Что известно об освобождении Святогорска

Украинские защитники вошли в Святогорск 12 сентября. Украинский флаг был вывешен на здании горсовета.

Тяжелые бои за этот город шли целое лето. Интересно, что Святогорск расположен у границы трех областей – Донецкой, Харьковской и Луганской.

Где находится Святогорск: смотрите карту

В настоящее время в населенном пункте решают гуманитарные проблемы и готовятся к зиме. По состоянию на 4 октября в Святогорске нет ни газа, ни света, ни воды. Власти призывают людей эвакуироваться.

Отметим, что российские военные неоднократно обстреливали Святогорск. Под неизменным прицелом неприятеля была лавра. В частности:

2 марта захватчики обстреляли Святогорскую лавру, где находились эвакуированные из Изюма женщины и дети. Территорию Храма снова обстреляли в начале мая. Тогда в Свято-Успенской лавре получили ранения 7 человек.

30 мая оккупанты ударили по лавре еще раз. В результате обстрелов российской армии погибли монахиня и двое монахов.

В начале сентября от очередной атаки захватчиков вспыхнул Скит лавры. По данным министерства культуры, кроме священнослужителей, в храме находились около 300 беженцев. В основном люди с инвалидностью, пенсионеры и дети (60 несовершеннолетних, среди которых и младенцы). Тогда враг пытался перекинуть вину на украинцев, однако ничего не вышло.

Стоит посмотреть – Как жители Святогорска встречали украинских защитников: смотрите видео