У Святогірську, який у вересні звільнили ЗСУ, виявили тіла чотирьох вбитих цивільних.Окрім того, за даними очільника Донецької ОВА, 4 жовтня від рук ворога загинув ще один мирний житель.

"Росія вбиває цивільних!"

Ще чотирьох загиблих виявили під час ексгумації у селищі Зайцеве Донецької області. Напередодні повідомляли про найменше одного вбитого.

Загалом на Донеччині через окупантів загинули 923 мешканці. Ще 2320 отримали поранення. Це дані на ранок 5 жовтня 2022 року, зазначив Павло Кириленко.

Нещодавно від дій російських загарбників постраждало троє людей у Бахмуті та по одній – у Сіверську, Роздолівці та Краматорську. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

Росія вбиває цивільних! За кожен злочин буде кара,

– підкреслив очільник Донецької ОВА.



Статистика вбитих та поранених росіянами жителів Донеччини / Фото Донецької ОВА

Скільки українців постраждали 4 жовтня: інформація від ОП

Вранці 5 жовтня заступник очільника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що на Запоріжжі поранено четверо громадян. Ще троє – на Харківщині та одна людина – на Херсонщині.

Зверніть увагу! Загиблих та постраждалих може бути більше. Через тимчасову окупацію Росією українських територій підрахувати точну кількість неможливо.

Що відомо про звільнення Святогірська

Українські захисники зайшли до Святогірська 12 вересня. Український прапор вивісили на будівлі міськради.

Важкі бої за це місто точилися ціле літо. Цікаво, що Святогірськ розташованих біля кордону трьох областей, – Донецької, Харківської та Луганської.

Де знаходиться Святогірськ: дивіться карту

Наразі у населеному пункті вирішують гуманітарні проблеми та готуються до зими. Станом на 4 жовтня у Святогірську нема ні газу, ні світла, ні води. Влада закликає людей евакуюватися.

Зазначимо, російські військові неодноразово обстрілювали Святогірськ. Під постійним прицілом ворога була лавра. Зокрема:

2 березня загарбники обстріляли Святогірську лавру, де знаходилися евакуйовані з Ізюма жінки та діти. Територію Храму знову обстріляли на початку травня. Тоді у Свято-Успенської лаври отримали поранення 7 людей.

30 травня, окупанти вдарили по лаврі ще раз. Внаслідок обстрілів російської армії загинули черниця та двоє монахів.

На початку вересня від чергової атаки загарбників спалахнув Скит лаври. За даними міністерства культури, окрім священнослужителів, у храмі перебували приблизно 300 біженців. Здебільшого люди з інвалідність, пенсіонери та діти (60 неповнолітніх, серед яких і немовлята). Тоді ворог намагався перекинути вину на українців, однак нічого не вийшло.

Варто переглянути – Як жителі Святогірська зустрічали українських захисників: дивіться відео