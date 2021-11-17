Четвероногие стражи: как собаки защищают украинскую границу от контрабандистов и "нелегалов"

После выпуска из Кинологического учебного центра (далее КУЦ – 24 канал) специальные и розыскные собаки вместе с напарниками направляются защищать украинскую границу от разных правонарушителей – нелегальных мигрантов, контрабандистов, боевиков. С годами их количество только увеличивается, а методы постоянно усовершенствуются.

Почему в Советском Союзе хвостатых обкалывали наркотиками, на что может пойти кинолог ради своего напарника, с какими сложностями сталкиваются четырехлапые стражи и почему их еще не скоро заменят работы – в этих вопросах 24 канал разбирался в пункте пропуска для автосообщения "Рава-Русская", который граничит с Польшей.

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"Пообещали всех прикончить, если им не отдадут собак"

Иногда и сотрудники других служб обращаются за помощью в Госпогранслужбу / Фото из личного архива Виктора Мархевы

"У каждой собаки есть собственная история", – говорит Виктор Мархева, начальник службы кинологического обеспечения седьмого пограничного отряда. Место работы он выбрал неслучайно. В 1997-м Мархева увидел, как служебная собака поймала нарушителя и после этого решил стать кинологом.

Один мужчина выманил девушку и потащил ее на поле, чтобы изнасиловать. Я подбежал к ним, однако нарушитель скрылся. Девушка в состоянии аффекта ухватилась за меня. Я пытался ее прикрыть и уже не надеялся, что этого подонка кто-то поймает. Но пес-пограничник смог,

– вспомнил начальник кинологической службы.

Кинология – это дело, которое держится на инициативности, отметил начальник службы кинологического обеспечения / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По его словам, иногда и сотрудники других служб, в частности полиции, обращаются за помощью к пограничникам. А в 2014 году многих его коллег мобилизовали и отправили на Восток.

Среди них был и молодой кинолог Тарас Гнатик. С собратьями он оборонял украинские позиции в Луганской области. И только после решения руководства их "организованно" покинули. Однако оставить свою собаку Гнатик не смог. Поэтому и вернулся за ней.

Он взял гранаты и ушел с коллегой на КПВВ. Ребята пообещали всех прикончить, если им не отдадут собак. Такого дерзкого поступка никто не ожидал, даже руководство ГПСУ. Так они забрали собак и потом добрались до украинских позиций всеми правдами и неправдами,

– рассказал Мархева о коллеге, у которого он принимал экзамен при вступлении в КУЦ.

Сейчас Гнатик служит в пункте пропуска "Краковец", расположенном на украинско-польской границе. О нем начальник кинологической службы может рассказывать еще долго.

В поисках запрещенных веществ

Пока что ни одно животное не может заменить собаку, учитывая ее психологические и физические особенности, уверен Виктор Мархева / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Обычно на границе работают собаки служебных и охотничьих пород. Чаще всего можно встретить немецких, бельгийских и голландских овчарок, а также спаниелей, лабрадоров, фокстерьеров и экстерьеров. Кинолог сам решает, может ли пес работать без намордника и поводка, отмечают в ГПСУ.

Журналисты сайта 24 канала посетили пункт пропуска "Рава-Русская" до того, как Совет нацбезопасности и обороны обновил список опасных пород собак. Согласно изменениям, владельцы пород собак, которых правительство признало "опасными", должны заключить договор обязательного страхования или ответственности за ущерб, который может быть причинен третьим лицам.

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С 2012 года на территории "Равы-Русской" появилась лаборатория для хранения запрещенных веществ, в том числе наркотических, взрывчатых, табачных. Именно там настаиваются их запахоносители. Чуть позже эти "закладки" кинологи будут использовать в текущих и плановых тренировках псов.

Сейчас из наркотиков у нас есть амфетамин, каннабис, героин двух видов. Из взрывчатки – тротил, гексоген, аммонит. Мы одними из первых в Украине начали работать с первичным запахом,

– рассказал Виктор Мархева.

На границе собаки работают до восьми лет, но иногда могут и дольше, если состояние здоровья остается удовлетворительным. Начальник кинологической службы штаба уточнил, что сейчас для перевозки контрабандных товаров нарушители используют дроны, специальные "тайники" и собственное тело.

Обычно на границе работают собаки служебных и охотничьих пород / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Тактика действий постоянно меняется, ведь никто не хочет отказываться от обогащения. Пока в странах отличаются цены на товары, до тех пор будет существовать контрабанда,

– подчеркнул Мархева.

Если температура воздуха превышает +25 градусов по Цельсию или ниже -20, собак привлекают только в случае сильной необходимости.

Пока ни одно животное не может заменить пса, учитывая его психологические и физические особенности. "Собака благодаря обонянию находит то, что человек и робототехника может даже не увидеть", – пояснил начальник службы кинологического обеспечения.

По его словам, чаще всего через границу пытаются провезти табачные изделия. Нарушители в авто могут даже построить "тайники", а затем их зашпаклевать. "Представьте, только пульт дистанционного управления может открыть вход к ним", – до сих пор удивляется Мархева.

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Четвероногие в работе

Инструктор-кинолог Марьян Рикмас работает на границе вместе с собственным псом – бельгийской овчаркой Итоном. В пункте пропуска "Рава-Русская" он служит уже второй год. По его наблюдениям, суки преданнее кобелей, однако в целом разницы нет.

Единственное – сук не используют во время течки, поскольку они будут мешать работать кобелям,

– объяснил Рикмас.

В Советском Союзе в 80-х собак обкалывали наркотическими веществами, чтобы еще больше поощрить искать запрещенные вещества / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Служебных собак не перекармливают, чтобы они были быстрыми и активными.

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Человек, у которого избыточный вес, медленный и не хочет преодолевать препятствия. Также у него ухудшается состояние здоровья, начинаются проблемы с системой кровообращения, давлением, сердцем. У собаки так же,

– объяснил Виктор Мархева.

Миссия выполнима: почувствовать запах

В Советском Союзе в 80-х собак обкалывали наркотическими веществами, чтобы еще больше поощрить их искать запрещенные вещества. Эта зависимость увеличивала степень поисковой реакции, однако при таких негуманных условиях собака служила в разы меньше, заверил начальник службы кинологического обеспечения.

Сейчас кинологи используют для обучения собак совсем другие методики. Среди нововведений – способы поиска больных коронавирусом. После начала COVID-пандемии в Евросоюзе даже разработали специальные подходы к дрессировке собак.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины постоянно обмениваются опытом с коллегами из других стран / Фото из личного архива Виктора Мархевы

Не отстают от западных коллег и пограничники. Инспектор-кинолог Виталий Бигуняк раньше работал в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, а сейчас вместе с немецкой овчаркой Этной защищает границу.

Бигуняк живет кинологией, сам разрабатывает и делает препятствия для обучения собак, а также заказывает печатные пособия по кинологии из США, рассказал начальник службы кинологического обеспечения. Виктор Мархева подчеркнул, что "кинология – это дело, которое держится на инициативности".