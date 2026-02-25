Россия проиграла за месяц: генерал армии рассказал, как за 4 года менялась война

Ровно 4 года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Иностранные разведки сообщали об этом еще раньше. Были карты, что враг будет наступать с востока, из Крыма и из Беларуси.

ВСУ стали на защиту своего государства. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заметил 24 Каналу, что Владимир Путин проигрывает.

Смотрите также Победить империю реально? С какими войнами в истории сравнивают войну Украины с Россией и чем они закончились

"Путин сегодня проигрывает. Он даже пытался в марте перейти на какие-то переговоры. Потому что понял, что с три дня, за две три недели уже не работает. Но на тот период мы действительно увидели, что агрессивные планы будут разворачиваться дальше, увидели зверства в Буче. Мы стали на защиту государства, отбросили врага по многим секторам. Россия приняла концепцию затяжной войны", – сказал он.

Какие успехи имеет Украина?

Николай Маломуж вспомнил, что в декабре 2022 года на расширенной коллегии минобороны России Путин заявил о том, что вся экономика перейдет на военный лад, и они будут наращивать все технологические военные ресурсы для ведения широкомасштабной войны.

В то же время Украина применила все средства для обороны и безопасности, перевела войска на новые стандарты, сформировала новую модель организации обороны и контрнаступлений. Важные и показательные форматы – это Харьковское контрнаступление, деоккупация Херсона, Курская операция и так далее.

Враг не ведет и не может вести одностороннюю агрессивную войну. Мы даем отпор, выстраиваем новую систему обороны, формируем новую технологическую армию. Это прежде всего беспилотные стратегические войска, кибервойска, новые системы управления коммуникации с помощью наших моделей и Starlink и так далее,

– подчеркнул генерал армии.

Также была проведена новая организация войск, переход от бригадной системы по стандартам НАТО к корпусной. Это показало свою эффективность. ВСУ смогли не только остановить врага, но и нанести колоссальные потери.

Россия набрала новых солдат, пытается их подготовить, обучать, но это уже не та армия. Украина доказала, что можно уничтожить такую армию, упреждать агрессию, а также нестандартно действовать против больших сил.

Говорится об альтернативных ударах, поиске слабых мест, ударах в глубинные тылы, например, уничтожение Черноморского флота на 70%, удары по Керченскому мосту, операция "Паутина", уничтожение до 25% системы нефти, нефтепереработки. ВСУ имеют стратегические успехи.

В некоторых местах российские захватчики продвигались. Но на сегодня Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию, помешали попыткам врага организовать масштабное наступление. Путин заявлял, что все равно завоюет Донбасс, поэтому его надо отдать, однако у российской армии не получилось.

Поэтому мы сегодня стоим четко на тех позициях, которые есть, контратакуем в ряде секторов на освобожденную территорию 400 квадратных километров. Это уже указывает на то, что меняется сама модель обороны и безопасности. Мы уже находим те места, где враг не может обеспечить системно. Мы проводим специальные операции, контратакуем и освобождаем территории,

– добавил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

По его словам, наше государство имеет реальные показательные успехи. На международном уровне это также аргумент, что Россия не всесильна, что она проигрывает на ряде направлений, и перспектив российского наступления не будет.

Годовщина войны: последние заявления