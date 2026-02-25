ЗСУ стали на захист своєї держави. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив 24 Каналу, що Володимир Путін програє.

"Путін сьогодні програє. Він навіть намагався в березні перейти на якісь переговори. Тому що зрозумів, що з три дні, за два три тижні вже не працює. Але на той період ми дійсно побачили, що агресивні плани будуть розгортатися далі, побачили звірства у Бучі. Ми стали на захист держави, відкинули ворога по багатьох секторах. Росія прийняла концепцію затяжної війни", – сказав він.

Які успіхи має Україна?

Микола Маломуж пригадав, що у грудні 2022 року на розширеній колегії міноборони Росії Путін заявив про те, що вся економіка перейде на військовий лад, і вони будуть нарощувати всі технологічні військові ресурси для ведення широкомасштабної війни.

Водночас Україна застосувала усі засоби для оборони і безпеки, перевела війська на нові стандарти, сформувала нову модель організації оборони і контрнаступів. Важливі та показові формати – це Харківський контрнаступ, деокупація Херсона, Курська операція і так далі.

Ворог не веде і не може вести односторонню агресивну війну. Ми даємо відсіч, вибудовуємо нову систему оборони, формуємо нову технологічну армію. Це насамперед дронові стратегічні війська, кібервійська, нові системи управління комунікації за допомогою наших моделей та Starlink і так далі,

– підкреслив генерал армії.

Також була проведена нова організація військ, перехід від бригадної системи за стандартами НАТО до корпусної. Це показало свою ефективність. ЗСУ змогли не тільки зупинити ворога, а й завдати колосальних втрат.

Росія набрала нових солдатів, намагається їх підготувати, навчати, але це вже не та армія. Україна довела, що можна знищити таку армію, упереджувати агресію, а також нестандартно діяти проти великих сил.

Мовиться про альтернативні удари, пошук слабких місць, удари в глибинні тили, наприклад, знищення Чорноморського флоту на 70%, удари по Керченському мосту, операція "Павутина", знищення до 25% системи нафти, нафтопереробки. ЗСУ мають стратегічні успіхи.

У деяких місцях російські загарбники просувалися. Але на сьогодні Сили оборони України стабілізували ситуацію, завадили спробам ворога організувати масштабний наступ. Путін заявляв, що все одно завоює Донбас, тому його треба віддати, однак у російської армії не вийшло.

Тому ми сьогодні стоїмо чітко на тих позиціях, які є, контратакуємо у низці секторів на звільнену територію 400 квадратних кілометрів. Це вже вказує на те, що змінюється сама модель оборони і безпеки. Ми вже знаходимо ті місця, де ворог не може забезпечити системно. Ми проводимо спеціальні операції, контратакуємо і звільняємо території,

– додав екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

За його словами, наша держава має реальні показові успіхи. На міжнародному рівні це також аргумент, що Росія не всесильна, що вона програє на низці напрямків, і перспектив російського наступу не буде.

Роковини війни: останні заяви