Четыре страны НАТО тайно начали создание собственных сил беспилотных систем по украинскому образцу, хотя сам Альянс остается слабым игроком из-за внутренних политических разногласий.

Об этом в интервью изданию The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, подчеркнув неподготовленность Запада к прямому столкновению с Россией.

Что сказал "Мадьяр" о планах НАТО?

Военный командующий подчеркнул, что в Альянсе всегда будут существовать политические фигуры, которые ограничивают способность блока сдерживать угрозы со стороны Кремля. По его мнению, пророссийские влияния в отдельных странах-членах напрямую наносят ущерб оборонному потенциалу Запада.

В НАТО всегда будут свои "Орбаны". Сегодня это Фицо, который утверждает, что НАТО провоцирует Россию на продолжение войны с Украиной уже четыре года. Завтра это будут какие-то немецкие или французские влияния, или любая другая повестка дня, которая сейчас циркулирует в политических кругах стран-членов НАТО,

– высказался "Мадьяр".

Он заявил, что война в Украине дала России полигон для создания одной из самых мощных армий в мире. При этом Запад рискует столкнуться с этим противником в состоянии полной неподготовленности.

"В начале войны весь мир сначала улыбался, а потом смеялся над идеей, что армия Путина является второй по силе в мире. Скажу вам: время для шуток прошло. У меня есть риторический вопрос к генералам НАТО: вы абсолютно уверены, что сможете с этим справиться? Отвечать не нужно", – отметил командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

Политическое торможение и опыт союзников

Командующий привел в пример Великобританию, где в июле объявили о создании рабочей группы для ускорения внедрения военных дронов. Однако после смены руководства в Лондоне эти важные оборонные планы были отложены.

В Великобритании сменилось правительство, процессы замедлились и изменили направление, и снова теряется время, хотя у Великобритании есть все возможности стать здесь главным поставщиком,

– рассказал "Мадяр".

Несмотря на это, несколько европейских партнеров уже предпринимают практические шаги на основе украинского опыта. По словам Бровди, в настоящее время четыре страны НАТО непублично создают архитектуру собственных беспилотных систем. "Я полностью это поддерживаю. Сначала сделай, потом говори. Иначе ты окажешься в ситуации, как в Великобритании", – подытожил он.

Перестройка поля боя и новые угрозы

Как уже сообщалось на нашем сайте, внедрение беспилотных технологий и математического расчета коренным образом изменило систему управления ведением войны в Украине.

Вместе с тем командующий предупреждал о глобальных рисках потери контроля над искусственным интеллектом в военной сфере, назвав автономные дроны чумой третьего тысячелетия.