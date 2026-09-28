Про це під час інтерв'ю для видання The Telegraph заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, підкресливши непідготовленість Заходу до прямого зіткнення з Росії.

Що сказав "Мадяр" про плани НАТО?

Військовий командувач наголосив, що в Альянсі завжди існуватимуть політичні фігури, які обмежують здатність блоку стримувати загрози з боку Кремля. На його думку, проросійські впливи серед окремих країн-членів прямо шкодять оборонному потенціалу Заходу.

У НАТО завжди будуть свої "Орбани". Сьогодні це Фіцо, який стверджує, що НАТО провокує Росію на продовження війни з Україною вже чотири роки. Завтра це будуть якісь німецькі чи французькі впливи, або будь-яка інша agenda, що наразі циркулює в політичних колах країн-членів НАТО,

– висловився "Мадяр".

Він заявив, що війна в Україні дала Росії полігон для створення однієї з найпотужніших армій у світі. При цьому Захід ризикує зіткнутися з цим противником у стані повної непідготовленості.

"На початку війни весь світ спочатку посміхався, а потім сміявся з ідеї, що армія Путіна є другою за силою у світі. Скажу вам: час для жартів минув. У мене є риторичне запитання до генералів НАТО: чи ви абсолютно впевнені, що зможете з цим впоратися? Відповідати не потрібно", – зауважив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ.

Політичне гальмування та досвід союзників

Командувач згадав приклад Великої Британії, де в липні оголосили про створення робочої групи для прискорення впровадження військових дронів. Однак після зміни керівництва в Лондоні ці важливі оборонні плани відклали.

У Британії змінився уряд, процеси сповільнилися й змінили напрямок, і знову втрачається час, хоча Британія має всі можливості стати тут головним постачальником,

– розповів "Мадяр".

Попри це, декілька європейських партнерів вже впроваджують практичні кроки на основі українського досвіду. За словами Бровді, наразі чотири країни НАТО непублічно створюють архітектуру власних безпілотних систем. "Я повністю це підтримую. Спочатку зроби, потім говори. Інакше ти опинишся в ситуації, як у Великій Британії", – підсумував він.

Переформатування поля бою та нові загрози

Як уже повідомлялося на нашому сайті, впровадження безпілотних технологій та математичного розрахунку докорінно змінило систему управління веденням війни в Україні.

Разом із тим, командувач застерігав про глобальні ризики втрати контролю над штучним інтелектом у військовій сфері, назвавши автономні дрони чумою третього тисячоліття.