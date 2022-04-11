Четыре вертолета, три ракеты и самолет: Воздушные силы за сутки уничтожили 11 вражеских целей
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Воздушные силы и Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 целей оккупантов. В частности, оккупанты потеряли один самолет.
Такие успехи ВСУ достигли 10 апреля. Враги также потеряли вертолеты, беспилотники и другую технику.
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Воздушные силы ВСУ уничтожили много техники врага
10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов,
– сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.
В частности, оккупанты, благодаря ВСУ, потеряли:
- один самолет Су-34;
- четыре вертолета Ми-24 и Ка-52;
- три беспилотных летательных аппарата ОТР;
- три крылатых ракеты Х-59.
Кроме того, истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулировать воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.
Последние 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов.
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