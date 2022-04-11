Четыре вертолета, три ракеты и самолет: Воздушные силы за сутки уничтожили 11 вражеских целей

11 апреля 2022 , 00:57
Читати новину українською

Источник:

Командование Воздушных Сил ВСУ

Воздушные силы и Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 целей оккупантов. В частности, оккупанты потеряли один самолет.

Такие успехи ВСУ достигли 10 апреля. Враги также потеряли вертолеты, беспилотники и другую технику.

Заметьте Россия собрала на аэродроме Воронежа 32 истребителя: спутниковые снимки

Воздушные силы ВСУ уничтожили много техники врага

10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов,
– сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

В частности, оккупанты, благодаря ВСУ, потеряли:

  • один самолет Су-34;
  • четыре вертолета Ми-24 и Ка-52;
  • три беспилотных летательных аппарата ОТР;
  • три крылатых ракеты Х-59.

Кроме того, истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулировать воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.

Последние 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов.

Смотрите также – оккупант привел ВСУ на позиции орков, убегая от дрона: видео

 

Автор: Діана Квасневська