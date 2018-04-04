Чевгуз объяснил, почему взял самоотвод в деле Савченко

3 апреля адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко. Адвокат объяснил свое решение тем, что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

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Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот кто на своей волне... Тут уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу,

– сказал Чевгуз.

Адвокат добавил, что считает правильным защищаться от того обвинения, которое предъявлено, "а не обвинять Луценко, Порошенко и всех остальных. Они не фигуранты дела". По словам адвоката, они с Савченко нашли общий язык в этом вопросе.

"Вот один из адвокатов возглавляет ячейку партийную партии Надежды, они между собой партийцы. Как руководитель партии она может ему указания давать. А мне не может. Она прямо говорит: "Я не могу вам дать указание". Я в политику не лезу. Я не вижу здесь политики. По уголовным статьям, по эпизодам – это моя парафия, а что там политика – я не знаю, кто ее преследует, за что и какие у нее взгляды", – сказал Чевгуз.

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Виктор Чевгуз отметил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко, но "только по уголовным эпизодам и уголовным статьям".

"Только что у меня мама ее была, мы продолжаем работать. Я помогал им в 2014 году, не только по уголовному делу, но и маме помогал по другим вопросам. И продолжаем дальше", – сказал Чевгуз.

Адвокат помогал маме подготовить письмо-обращение, но детали сообщить отказался.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дал разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.