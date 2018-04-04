Чевгуз пояснив, чому взяв самовідвід у справі Савченко

3 квітня адвокат Віктор Чевгуз подав до СБУ заяву про свій самовідвід від захисту народного депутата Надії Савченко. Адвокат пояснив своє рішення тим, що у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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Добре захищати того, хто сам хоче захиститись, і те, що йому рекомендують фахівці, він виконує. А той хто на своїй хвилі … Тут кримінальний злочин. Я адвокат по кримінальних справах, а Надія захищається політичними методами. Я в політику не лізу, – сказав Чевгуз.

Адвокат додав, що вважає за привильне захищатись від того обвинувачення, яке висунуто, "а не обвинувачувати Луценка, Порошенка і всіх інших. Вони не фігуранти справи". За словами адвоката, вони з Савченко порозумілися у цьому питанні.

"От один з адвокатів очолює осередок партійний партії Надії, вони між собою партійці. Як керівник партії вона може йому вказівки давати. А мені не може. Вона прямо говорить: "Я не можу вам дати вказівку". Я в політику не лізу. Я не бачу тут політики. По кримінальних статтях, по епізодах – це моя парафія, а що там політика – я не знаю, хто її переслідує, за що і які в неї погляди", – сказав Чевгуз.

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Віктор Чевгуз зазначив, що продовжить надавати правову допомогу Савченко, але "тільки по кримінальних епізодах і кримінальних статтях".

"Тільки що у мене мама її була, ми продовжуємо працювати. Я допомагав їм у 2014 році, не тільки у кримінальній справі, а й мамі допомагав з інших питань. І продовжуємо далі", – сказав Чевгуз.

Адвокат допомагав мамі підготувати лист-звернення, але деталі повідомити відмовився.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.