Насколько трудно отличить ракету ПВО от ударных: объяснение обозревателя

Во время массированной ракетной атаки Украины 15 ноября ракета попала на территорию Польши. Сейчас устанавливают – ее выпустили россияне или это была ракета украинской ПВО.

Если это С-300 – выяснят быстро

Насколько быстро можно это выяснить зависит от доказательной базы, то есть количества обломков снаряда. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Обратите внимание В Польше упала, вероятно, украинская ракета: обозреватель уверен, что в этом и была цель России

Вместе с тем ракету С-300, которую, в частности, используют для защиты неба, гораздо легче и быстрее отличить от крылатых ракет "Калибр" или Х-101, чем различить их между собой. На это может уйти 48 часов или даже 72 часа, а если будет какое-либо осложнение, может потребоваться гораздо больше времени. По словам Коваленко, если это действительно ракета С-300 выяснят очень быстро.

К тому же С-300 совсем другого назначения. Там совсем другая боевая часть, совсем другой разгонный блок, двигатель и так далее. Они отличаются довольно существенно, поэтому проблем выяснить, что это за ракета, не будет,

– объяснил обозреватель.

Он добавил, что ракета ПВО оборудована системой самоуничтожения. То есть, когда она изменяет траекторию или не может догнать и ликвидировать нужный объект, например, истребитель или ракету, то операторы могут ее самоуничтожить.

Поэтому если предположить, что такая ракета направлялась к воздушному пространству Польши, ее должны были уничтожить. Возможный вариант, что система самоуничтожения не сработала, дала какой-то сбой, но в целом то, что украинская ракета залетела на такое расстояние на территорию Польши – это уже можно подвергать сомнениям.

Однако, как отметил Коваленко, и то, что на такое расстояние залетели российские крылатые ракеты – это тоже дискуссионный вопрос.

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Упавшая ракета в Польше могла быть украинской