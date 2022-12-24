Из-за масштабного пожара в Чили сгорели полтысячи домов: жуткие кадры

В чилийском городе Винья-дель-Мар бушует масштабный пожар. Он начался в лесу за городом, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на населенный пункт.

Малообеспеченные семьи остались без жилья

Из-за пожара в курортном городе власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Спасатели продолжают работать над ликвидацией возгорания. Сейчас известно о 3 эпицентрах.

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В результате масштабного огня, охватившего большую территорию, сгорели уже более 500 домов, расположенных на окраине города. Большинство из них – деревянные. В них жили малоимущие граждане. Однако среди разрушенных домов есть и многоэтажки.

На видео с места происшествия видно, как горят дома. В темное время суток в городе светло из-за сильного огня.

Смотрите видео мощного пожара в Чили:

Огонь распространяется в сторону многоэтажек: видео

Из-за сильного огня небо стало оранжевым: видео

Дым от сильного пожара днем: видео

Министр внутренних дел Чили Каролина Тоа заявила, что к тушению пожара привлекли 11 пожарных бригад, 10 вертолетов и 2 самолета.

Пока известно как минимум о 2 жертвах. Информации о пострадавших еще нет.

Последствия пожара в Чили / Фото FK, соцсети