В чилийской пустыне Атакама выпал снег: удивительное видео

В пустыню Атакама, расположенную в Чили, неожиданно пришла зима. Самое сухое место мира покрыл обильный снег.

На обнародованных в сети кадрах заметно, как огромные площади территории Чили покрыты довольно высоким снегом.

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В пустыне Атакама – снег

В чилийском городе Сальвадор, расположенном глубоко в пустыне Атакама, 26 августа выпал снег.

Местные жители заявляют, что не видели такого большого количества зимних осадков на протяжении последних 30 лет. Если снег и выпадал, то только в июне – июле (зимние месяцы в Южном полушарии).

Толщина белого покрова сейчас достигает 15 сантиметров. Такой обильный снег в эту пору – настоящее чудо. Люди очень радуются редкому явлению, дети играют в снежки и лепят снеговиков.

Пустыня Атакама: что о ней известно

Расположена на территории Чили. Пустыню считают самой сухой в мире, в среднем там ежегодно выпадает от 12 до 16 миллиметров осадков.

Она занимает площадь в 105 тысяч квадратных километров. В основном состоит из соляных бассейнов, песка и потоков кислой лавы в направлении Анд.

Атакама малонаселена, большинство населенных пунктов расположены вдоль побережья Тихого океана.

Источник: Википедия

Атакаму накрыл обильный снег: смотрите видео

В чилийской пустыне Атакама выпал снег: смотрите карту