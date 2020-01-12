Чем может поплатиться Ирак, если США выведут войска: данные СМИ

Соединенные Штаты Америки пригрозили Ираку лишением доступа к иракскому правительственному счету в США, на котором хранятся средства от продажи нефти.

Речь о счете в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц в Багдаде.

К теме: США планируют изолировать Иран до тех пор, пока он не "будет вести себя, как нормальная страна"

США может заблокировать этот счет, если стране придется вывести свои войска из Ирака. В издании уточняют, что такое предупреждение 8 января получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди.

Сколько денег хранится на счете, не сообщают. Однако отмечают, что потеря может привести к кризису в финансовой системе Ирака.

В WSJ добавляют, что в 2015 году власти США уже блокировали Ираку доступ к счету на несколько недель из-за подозрения, что средства из него направлялись в банки Ирана и на счета группировки "Исламское государство".

Парламент Ирака принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск в Ираке. Таким образом Ирак хочет, чтобы США убрали свои войска. Зато Иран высказывал требование, чтобы Вашингтон убрал войска из всего региона.

Почему Ирак хочет вывода войск США?

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить делегацию в Багдад для определения механизма вывода американских войск из страны.

США не намерены этого делать. В Госдепе отмечают, что присутствие американских войск является целесообразным, а миссия – четко определенной. В частности, войска США проводят учебную миссию, помогают иракским службам безопасности достигать успеха и продолжать антитеррористическую кампанию.

Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью.

Иран в ответ атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке 8 января. Иранские СМИ заявляли, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что погибших нет.

​Читайте также: В Госдепе ответили на обвинения в причастности к авиакатастрофе МАУ