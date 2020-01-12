14:07
12 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Чем может поплатиться Ирак, если США выведут войска: данные СМИ

      35 Читати новину українською
      США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти, – СМИ / AP

      Соединенные Штаты Америки пригрозили Ираку лишением доступа к иракскому правительственному счету в США, на котором хранятся средства от продажи нефти.

      Речь о счете в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц в Багдаде.

      К теме: США планируют изолировать Иран до тех пор, пока он не "будет вести себя, как нормальная страна"

      США может заблокировать этот счет, если стране придется вывести свои войска из Ирака. В издании уточняют, что такое предупреждение 8 января получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди.

      Сколько денег хранится на счете, не сообщают. Однако отмечают, что потеря может привести к кризису в финансовой системе Ирака.

      В WSJ добавляют, что в 2015 году власти США уже блокировали Ираку доступ к счету на несколько недель из-за подозрения, что средства из него направлялись в банки Ирана и на счета группировки "Исламское государство".

      Парламент Ирака принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск в Ираке. Таким образом Ирак хочет, чтобы США убрали свои войска. Зато Иран высказывал требование, чтобы Вашингтон убрал войска из всего региона.

      Почему Ирак хочет вывода войск США?

      • Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить делегацию в Багдад для определения механизма вывода американских войск из страны.
      • США не намерены этого делать. В Госдепе отмечают, что присутствие американских войск является целесообразным, а миссия – четко определенной. В частности, войска США проводят учебную миссию, помогают иракским службам безопасности достигать успеха и продолжать антитеррористическую кампанию.

      Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью.

      • Иран в ответ атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке 8 января. Иранские СМИ заявляли, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что погибших нет.

      ​Читайте также: В Госдепе ответили на обвинения в причастности к авиакатастрофе МАУ

      • Утром 8 января Иран сбил ракетами самолет "Международных авиалиний Украины". Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа (украинцы) погибли. Сперва иранская власть отрицала свою причастность, но потом признала – иранские ракеты сбили самолет "случайно" на фоне "обострения с США".
      12 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      1274
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 623
      сегодня , 08:01 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Геннадии Боголюбове
      Світлана Попова 563
      сегодня , 03:12 Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео
      Наталя Боднар 2181
      11 января , 23:35 Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео
      Ірина Вихрущ 95178
      11 января , 19:00 Иран три дня лгал миру
      Юрій Бутусов 1815
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук