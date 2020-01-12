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      Чим може поплатитися Ірак, якщо США виведуть війська: дані ЗМІ

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      США пригрозили позбавити Ірак доступу до доходів від продажу нафти, – ЗМІ / AP

      Сполучені Штати Америки пригрозили Іраку позбавленням доступу до іракського урядовому рахунку в США, на якому зберігаються кошти від продажу нафти.

      Мова про рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка, пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваних офіційних осіб у Багдаді.

      До теми: США планують ізолювати Іран доти, допоки він не "поводитиметься, як нормальна країна"

      США може заблокувати цей рахунок, якщо країні доведеться вивести свої війська з Іраку. У виданні уточнюють, що таке попередження 8 січня отримав прем'єр-міністр Іраку Адель Абд аль-Махді.

      Скільки грошей зберігається на рахунку, не повідомляють. Однак наголошують, що втрата може призвести до кризи у фінансовій системі Іраку.

      У WSJ додають, що у 2015 році влада США вже блокувала Іраку доступ до рахунку на кілька тижнів через підозри, що кошти з нього прямували в банки Ірану і на рахунки угрупування "Ісламська держава".

      Парламент Іраку прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ в Іраку. Таким чином Ірак хоче, аби США забрали свої війська. Натомість Іран висловлював вимогу, щоб Вашингтон забрав війська із всього регіону.

      Чому Ірак хоче виведення військ США?

      • Прем'єр-міністр Іраку Адель Абд аль-Махді у телефонній розмові з держсекретарем США Майком Помпео попросив його направити делегацію до Багдада для визначення механізму виведення американських військ із країни.
      • США не мають наміру цього робити. У Держдепі наголошують, що присутність американських військ є доцільною, а місія – чітко визначеною. Зокрема, війська США проводять навчальну місію, допомагають іракським службам безпеки досягати успіху і продовжувати антитерористичну кампанію.

      Конфлікт між США та Іраном спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою.

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      • Вранці 8 січня Іран збив ракетами літак "Міжнародних авіаліній України". Усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (українці) загинули. Спершу іранська влада заперечувала свою причетність, але згодом визнала – іранські ракети збили літак "випадково" на тлі "загострення із США".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики
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