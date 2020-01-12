США планують ізолювати Іран доти, допоки він не "поводитиметься, як нормальна країна"

Влада США планує забезпечити дипломатичну та економічну ізоляцію Ірану для тиску на режим цієї країни. При цьому США підтримують учасників акцій протесту в Ірані.

Про це в розмові Fox News повідомила представниця Держдепу США Морган Ортагус. Вона зазначила, що багато хто цікавиться стратегією Вашингтона після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані і атаки проти США з застосуванням балістичних ракет.

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"Наша стратегія – дипломатично та економічно ізолювати Іран до тих пір, допоки він не поводитиметься, як нормальна країна", – заявила Ортагус.

Вона також висловила підтримку учасникам акцій протесту в Ірані, але наголосила, що США не хочуть змінити режим в країні.

Ми не хочемо змінювати режим в Ірані, ми хочемо змінити поведінку режиму в Ірані,

– зазначила представниця Держдепу.

Що відомо про конфлікт США та Ірану

США завдали ракетного удару в Багдаді в ніч на 3 січня, яким убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

У відповідь на ліквідацію Сулеймані 8 січня Іран атакував ракетами військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Загинули 80 осіб, але серед них не було громадян США та Іраку. Вони дізналися про атаку заздалегідь і сховалися в бункерах або ж покинули базу.

Після атак Трамп заявив, що США накладуть додаткові потужні санкції на економіку Ірану.

Що відомо про протести в Ірані

Ввечері 11 січня в Тегерані спалахнули кількатисячні протести – після того, як влада Ірану зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 3 дні намагалась приховати правду про причину катастрофи літака.

Між протестувальниками та силовиками сталися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки. На поширених у мережі відео було чутно звуки пострілів.

Вимоги протестувальників

Відставка верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Судове переслідування винних військових та посадових осіб.

Демонстранти виступають проти Корпусу вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за збиття літака МАУ.



Протести в Тегерані 11 січня / Фото Getty Images