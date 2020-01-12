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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      США планують ізолювати Іран доти, допоки він не "поводитиметься, як нормальна країна"

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      США планують ізолювати Іран дипломатично та економічно / comments.ua

      Влада США планує забезпечити дипломатичну та економічну ізоляцію Ірану для тиску на режим цієї країни. При цьому США підтримують учасників акцій протесту в Ірані.

      Про це в розмові Fox News повідомила представниця Держдепу США Морган Ортагус. Вона зазначила, що багато хто цікавиться стратегією Вашингтона після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані і атаки проти США з застосуванням балістичних ракет.

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      "Наша стратегія – дипломатично та економічно ізолювати Іран до тих пір, допоки він не поводитиметься, як нормальна країна", – заявила Ортагус.

      Вона також висловила підтримку учасникам акцій протесту в Ірані, але наголосила, що США не хочуть змінити режим в країні.

      Ми не хочемо змінювати режим в Ірані, ми хочемо змінити поведінку режиму в Ірані,
      – зазначила представниця Держдепу.

      Що відомо про конфлікт США та Ірану

      США завдали ракетного удару в Багдаді в ніч на 3 січня, яким убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

      У відповідь на ліквідацію Сулеймані 8 січня Іран атакував ракетами військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Загинули 80 осіб, але серед них не було громадян США та Іраку. Вони дізналися про атаку заздалегідь і сховалися в бункерах або ж покинули базу.

      Після атак Трамп заявив, що США накладуть додаткові потужні санкції на економіку Ірану.

      Що відомо про протести в Ірані

      Ввечері 11 січня в Тегерані спалахнули кількатисячні протести – після того, як влада Ірану зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 3 дні намагалась приховати правду про причину катастрофи літака.

      Між протестувальниками та силовиками сталися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки. На поширених у мережі відео було чутно звуки пострілів.

      Вимоги протестувальників

      • Відставка верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
      • Судове переслідування винних військових та посадових осіб.
      • Демонстранти виступають проти Корпусу вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за збиття літака МАУ.

      протести Іран Тегеран фото
      Протести в Тегерані 11 січня / Фото Getty Images

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Конфлікт між США та Іраном Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини США Протести
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