Чиновница, которую подозревают в госизмене, пыталась сбежать в Польшу

Чиновница одного из так называемых "министерств Автономной Республики Крым" прославилась тем, что осуществляла подрывную деятельность, а ее работа против Украины неоднократно награждалась пророссийской "властью".

О попытке побега чиновницы рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Однако ее личность не разглашают.

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Что известно о Крымской беглянке

В течение 2014 – 2021 годов женщина занимала руководящую должность в одном из "министерств" временно оккупированного Крыма. Как и вся пророссийская "власть", открыто поддерживала преступления путинских военных и агрессию России против Украины.

В январе 2022 года женщина прибыла на территорию Украины. По ее словам – из-за"семейных обстоятельств". Однако в результате нападения России предательница не успела вернуться домой.

Экс-чиновница решила бежать через Польшу и Беларусь, однако на первом пункте пропуска ее задержали украинские пограничники. Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в государственной измене. Кроме того, женщина получила возможность внести залог в размере 4 миллионов гривен.

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