Про спробу втечі посадовиці розповіли у Державній прикордонній службі України. Однак її особу не розголошують.

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Що відомо про кримську утікачку

Протягом 2014 – 2021 років жінка обіймала керівну посаду в одному з "міністерств" тимчасово окупованого Криму. Як і вся проросійська "влада", відкрито підтримувала злочини путінських військових та агресію Росії проти України.

У січні 2022 року жінка прибула на територію України. З її слів – через "сімейні обставини". Проте внаслідок нападу Росії зрадниця не встигла повернутися додому.

Експосадовиця вирішила тікати через Польщу та Білорусь, однак на першому пункті пропуску її затримали українські прикордонники. Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у державній зраді. Крім того, жінка отримала змогу внести заставу у розмірі 4 мільйонів гривень.

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