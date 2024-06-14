Чиновник Хмельницкого горсовета работал на российскую ФСБ: его разоблачили СБУ
Источник:СБУ
Работники Службы безопасности Украины продолжают разоблачать агентов, которые работают на страну-агрессора. На этот раз удалось задержать чиновника Хмельницкого горсовета.
СБУ задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета. Он долгое время работал на ФСБ России.
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Собирал секретную информацию
По указанию оккупантов чиновник собирал информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона. Наиболее заинтересован враг был в разведданных о силах обороны и ВСУ.
Также фигурант пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую. Россияне планировали использовать эту информацию для будущих ударов.
Служба безопасности своевременно разоблачила вражеские планы и задержала злоумышленника, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.
Фигурант попал в поле зрения ФСБ во время своей учебы в 90-х в московском техническом университете имени Баумана. После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник российской спецслужбы и привлек его к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Фигуранту объявили подозрение в госизмене. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
СБУ задержала 19-летнего агента ФСБ
- Служба безопасности 10 июня сообщила, что задержала 19-летнего юношу, который оказался агентом российской ФСБ. Парень участвовал в подготовке ракетных ударов по военным объектам в Житомире и Одессе.
- Говорится о военных учебных заведениях, а также госпитале. Сейчас злоумышленник, который готовил ракетные удары по этим городам, находится под стражей.
- В СБУ рассказали, что больше всего врага интересовала информация о высших военных учебных заведениях на территории обоих регионов: в каком режиме они работают, или был передислоцирован личный состав и тому подобное. Также оккупанты пытались разведать места базирования госпиталей и других медучреждений, где проходят лечение воины Сил обороны.