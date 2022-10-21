Чиновник из Николаева возглавлял агентов Кремля – предателя задержали в присутствии мэра

В Украине продолжают задерживать предателей. В Николаеве СБУ арестовала чиновника, который руководил российской агентурой и передавал врагу данные о ВСУ.

Им оказался директор одного из коммунальных предприятий. Мужчину поймали во время совещания и объявили о подозрении в государственной измене.

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Что известно о чиновнике-предателе

В Офисе генпрокурора рассказали, что правоохранителям удалось разоблачить и задержать директора коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Чиновник "сливал" врагам данные об украинских военнослужащих ВСУ, СБУ, представителях Нацполиции и областной прокуратуры.

! В СБУ рассказали, что предателя задержали во время совещания у мэра. Однако городской голова Николаева Александр Сенкевич опроверг эту информацию. Он с начала войны не имеет собственного кабинета и не работает в помещении городского совета



СБУ задержала российского агента / Фото СБУ

Кроме того, предатель делился с оккупантами списками погибших украинских военных. Также он собирал информацию о местонахождении и перемещении войск ВСУ.

СБУ задержала предателя-чиновника прямо на совещании: смотрите видео

В то же время, задачей чиновника-предателя было также информирование захватчиков о том, как и где работают критические объекты инфраструктуры Николаевщины. Чиновник присутствовал на обсуждении "закрытых вопросов" и рассказывал все, что узнавал, агрессору.

Чиновник пробовал завербовать 4 своих коллег, у которых тоже были прокремлевские взгляды. СБУ узнала, что их деятельность координировал представитель российских спецслужб, который находится сейчас во временно оккупированном Херсоне.



Чиновник из Николаева "сливал" врагу информацию / Фото СБУ

По закону государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

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Коллаборант из Донбасса выводил оккупантов лесными тропами

СБУ поймала очередного предателя, который сотрудничал с оккупационными властями в Донецкой области. Мужчина передавал данные о местных проукраинских активистах врагу.

Кроме того, коллаборант помогал оккупантам прятаться от Вооруженных Сил Украины. Он выводил захватчиков лесными тропами из населенных пунктов и помогал им бежать во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области.

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