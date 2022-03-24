Чиновник львовской больницы пытался выехать за границу: предлагал взятку 15 тысяч долларов
24 марта 2022 , 19:15Читати новину українською
Источник:Офис Генерального прокурора
Некоторые мужчины призывного возраста упорно пытаются уехать за границу.
Чиновник одной из львовских коммунальных больниц хотел уехать в Польшу. Поскольку он был военнообязанный и по закону не имел права покидать Украину, мужчина надеялся решить все с помощью денег.
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Задержание должностного лица
На границе с Польшей мужчина предложил двум сотрудникам СБУ 15 тысяч долларов за возможность уехать в другую страну. Правоохранители уведомили руководство о противоправном предложении.
Фигурант задержан после передачи всей суммы денег. Сейчас продолжаются следственные действия. Чиновнику сообщат о подозрении, изберут меру пресечения и отстранят от должности.
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