Чиновник Минобороны хотел нажиться на строительстве жилья для военных

Руководителю одного из региональных управлений капитального строительства Минобороны и его сообщнику объявили о подозрении. Им инкриминируют приготовление к совершению мошенничества.

Детали незаконной схемы

Злоумышленники пытались завладеть чужим имуществом, злоупотребляя доверием. Речь идет об особо крупных размерах.

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Они намеревались получить от представителя общества 1 миллион долларов якобы под предлогом заключения договора на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны,

– рассказали в прокуратуре.

На участке должны были строить жилье для военнослужащих и членов их семей.



Чиновнику Минобороны сообщили о подозрении / Фото Офиса генпрокурора

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых в Одессе и в их автомобилях. Кроме того, следственные действия происходили в домах лиц, которые могут быть причастными к этому преступлению.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.