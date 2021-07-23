Деталі незаконної схеми

Зловмисники намагалися заволодіти чужим майном зловживаючи довірою. Мовиться про особливо великі розміри.

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Вони мали намір отримати від представника товариства 1 мільйон доларів нібито під приводом укладення договору на використання земельної ділянки, яка перебуває у користуванні Міноборони,

– розповіли у прокуратурі.

На ділянці мали будувати житло для військовослужбовців та членів їхніх сімей.



Чиновнику Міноборони повідомили про підозру / Фото Офісу Генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних в Одесі та в їхніх автомобілях. Крім того, слідчі дії відбувалися в будинках осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.