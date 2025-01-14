Экс-чиновник Минобороны с сообщниками нажился на бракованном оружии: госбюджет понес убытки

Бывший директор одного из департаментов Министерства обороны Украины и двое руководителей государственного предприятия подозреваются в поставке бракованных пулеметов в боевые подразделения. ГБР сообщило фигурантам дела о подозрении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. Чиновники передали войску 200 дешевых аналогов оружия, которые были непригодны для использования.

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Некачественные пулеметы купили за государственные средства

По информации ГБР, человек, который руководил департаментом Минобороны, и двое его сообщников из государственных предприятий провернули аферу при закупке оружия для ВСУ.

В 2022 году они за средства государства должны были купить и передать армии 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. Зато фигуранты поставили только половину от указанного количества оружия, что не имела никакой маркировки и соответствующей технической документации. Это подвергало бойцов ВСУ опасности, ведь такие пулеметы не могли вести непрерывную стрельбу и выходила из строя уже после первого использования.

Мужчины таким образом нанесли ущерб государственному бюджету на более 193 миллионов гривен.

Организаторам аферы сообщили о подозрении

Бывшему руководителю одного из департаментов Минобороны и двум руководителям госпредприятия сообщили о подозрении в совершении трех уголовных преступлений, среди которых присвоение и растрата имущества, препятствование законной деятельности ВСУ.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что правоохранители сейчас решают вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.

Напомним, в Днепропетровской области командир воинской части, вероятно, закупал некачественную одежду для военных. Установлено, что он сотрудничал с директором частного предприятия. Таким образом командир нажился на подчиненных и нецелесообразно использовал 140 миллионов гривен.