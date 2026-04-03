На Волыни чиновник-взяточник должен перевести 1,5 миллиона гривен на ВСУ, чтобы не сесть за решетку

Задержанный ранее за взяточничество чиновник из Волынской области имеет возможность избежать наказания. Для этого он должен перечислить 1,5 миллиона гривен на оборонные нужды украинской армии.

Подробности сделки рассказали в ГБР.

Актуально Торговали платками и ремонтировали авто: как военные Черновицкого госпиталя уклонялись от службы

Что известно о сделке со следствием?

В феврале 2026 года сотрудники ГБР вместе с правоохранителями задержали исполняющего обязанности главы Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области. Он в свое время взял взятку в сумме 2 тысячи долларов за выдачу разрешения на использование производственных мощностей от одного из директоров предприятия.

В рамках дела следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину чиновника. Поэтому чиновник признал свою вину, досудебное расследование завершили и результаты следствия передали в суд с соглашением о признании невиновности по части 3 статьи 368 УК Украины.

Соглашение предусматривает обязательства чиновника перечислить 1,5 миллиона гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Что известно о других делах со взятками?