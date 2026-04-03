Подробиці угоди розповіли в ДБР.
Актуально Торгували хустками й ремонтували авто: як військові Чернівецького госпіталю ухилялися від служби
Що відомо про угоду зі слідством?
У лютому 2026 року співробітники ДБР разом з правоохоронцями затримали виконувача обов'язків голови Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Він свого часу взяв хабар у сумі 2 тисячі доларів за видачу дозволу на використання виробничих потужностей від одного з директорів підприємства.
У межах справи слідчі зібрали достатньо доказів, що підтверджують провину посадовця. Тож чиновник визнав свою провину, досудове розслідування завершили й результати слідства передали до суду з угодою про визнання невинуватості за частиною 3 статті 368 КК України.
Угода передбачає зобов'язання посадовця перерахувати 1,5 мільйона гривень на підтримку Збройних Сил України.
Що відомо про інші справи з хабарами?
Працівники ДБР викрили та затримали полковника Національної гвардії, який намагався незаконно оформити собі інвалідність, пропонуючи хабар медичному працівнику. Йому вже оголосили підозру та обрали запобіжний захід.
У Рівненській області правоохоронці затримали заступника керівника обласного управління СБУ Ігоря Бріку. Його підозрюють у вимаганні хабара в розмірі понад 600 тисяч доларів. Також повідомляється, що у родичів посадовця виявили нерухомість у Києві, походження коштів на яку не підтверджується відкритими даними.
Крім того, СБУ затримала двох заступників начальників обласних управлінь, яких підозрюють у вимаганні 620 тисяч доларів за закриття кримінальної справи.